YDÜ ile Soyer kayıpsız

Basketbol Federasyonu tarafından organize edilen Açılış Kupası'nda üçüncü maçlar tamamlandı.

Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) ile Soyer Hacıganimler oynadıkları üçüncü karşılaşmaları da galibiyetle kapatarak, ilk 3 haftayı kayıpsıztamamladılar. Müsabakalar sonunda ilk dört sırayı alacak olan takımların 1-4, 2-3 şeklinde 4’lü final oynayarak sonuçlandıracağı Açılış Kupası’nda maçlar tek devreli lig usulüne göre oynanıyor.

4.Hafta maç programı şöyle:

Soyer Hacıganimler-GAÜ

Çetinkaya-DAÜ

KOOP-YDÜ

