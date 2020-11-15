YDÜ ile Soyer kayıpsız

Basketbol Federasyonu tarafından organize edilen Açılış Kupası'nda üçüncü maçlar tamamlandı.
Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) ile Soyer Hacıganimler oynadıkları üçüncü karşılaşmaları da galibiyetle kapatarak, ilk 3 haftayı kayıpsıztamamladılar. Müsabakalar sonunda ilk dört sırayı alacak olan takımların 1-4, 2-3 şeklinde 4’lü final oynayarak sonuçlandıracağı Açılış Kupası’nda maçlar tek devreli lig usulüne göre oynanıyor.
4.Hafta maç programı şöyle:
Soyer Hacıganimler-GAÜ
Çetinkaya-DAÜ
KOOP-YDÜ
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