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YDÜ, Girne’de kazandı: 81-84

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YDÜ, Girne’de kazandı: 81-84
KKTC Basketbol Federasyonu tarafından organize edilen Açılış Kupası’nda ikinci hafta maçları oynanmaya devam ediyor. İlk maçında yenilgi yaşayan GAÜ, ligin güçlü ekibi YDÜ’yü ağırladı. Girne Ertuğrul Apakan Spor Salonu’nda oynanan çekişmeli karşılaşmayı 84-81 kazanan YDÜ, bu sonuçla ikide iki yaptı. GAÜ ise zorlu ikinci maçından da yenilgi ile ayrıldı.
YDÜ’de Berkem Dikengil 23 sayı, Fırat Ceylan 16 sayı 9 ribaunt, İhsan Üğütücü 14 sayı 8 ribaunt ile maçı tamamladı. GAÜ’de ise Hamit Çeliktaşlılar’ın 23 sayı 9 ribauntluk performansı yenilgiyi önlemeye yetmedi.
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