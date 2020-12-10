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YDÜ finalist

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Yakın Doğu Üniversitesi, ilk 3 periyotunu geride tamamladığı maçta Girne Amerikan Üniversitesini son periyotta geride bırakarak finale yükselirken, Koopspor’un rakibi oldu

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YDÜ finalist
KKTC Basketbol Federasyonu’nun organize ettiği Açılış Kupası’nda yarı final ikinci maçında Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) ile Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) karşı karşıya geldi.
Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda oynanan maçın ilk 3 periyodunu önde kapatan GAÜ’ye karşı son periyotta üstünlüğü kuran YDÜ, mücadeleyi 61-54 kazanarak finale yükseldi. YDÜ’de Batuhan Tüzmen eski takımına karşı 16 sayı üreterek maçın en skorer ismi oldu. GAÜ’de Hamit Çeliktaşlılar’ın 15 sayısı yenilgiyi önlemeye yetmedi.
Koopspor-YDÜ arasındaki final maçı 12 Aralık Cumartesi saat 17.00’de Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda oynanacak.
 
 
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