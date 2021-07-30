YDÜ farklı kazandı

KKTC Basketbol Federasyonu (KKTCBF) tarafından organize edilen U 15 Erkekler Ligi oynanan maçlarla başladı.
U 15 Erkekler Liginin ilk maçında Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) U15 Basketbol Takımı ile Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ)U15 Basketbol Takımı,Atatürk Spor Salonunda karşılaştılar. Yakın Doğu Üniversitesi U 15 Basketbol Takımı, ilk lig maçından farklı skorla galip ayrılırken, rakibini 62 sayı farkla102 – 40 mağlup etti.
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