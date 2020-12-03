YDÜ farkla finalde

ÖYAK – Kemal Mehmet Ali Aksay Turnuvası’nda Girne Amerikan Üniversitesi’ni 57 sayı farkla yenen Yakın Doğu Üniversitesi finale yükseldi

KKTC Basketbol Federasyonu tarafından U17 Erkekler kategorisi için organize edilen Öyak- Kemal Mehmet Ali Aksay Turnuvası’nda Yakın Doğu Üniversitesi finale yükseldi.

Turnuvanın yarı final ikinci yarı final maçında rakibi Girne Amerikan Üniversitesi’ni baştan sonra üstün oynayarak 57 sayı farkla 75-18 yenenYakın Doğu Üniversitesi finalde Koopspor’un rakibi oldu.

Öyak-Kemal Mehmet Ali Aksay Turnuvası final karşılaşması 5 Aralık Cumartesi günü saat 16.00’da Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda oynanacak.

