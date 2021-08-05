YDÜ çok farklı kazandı

KKTC Basketbol Federasyonu tarafından düzenlenen Pro Temizlig U15 Erkekler Ligi’nde TED – Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) U 15 Erkek Basketbol Takımı beşinci hafta karşılaşması Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda oynandı.

Baştan sona Yakın Doğu Üniversitesi U 15 Erkek Basketbol Takımı üstünlüğünde oynanan maçta YDÜ, daha önceki maçlarda olduğu gibi farklı skorla galip geldi. YDÜ rakibini 62 sayı farkla 85 – 23 mağlup etti.



