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YDÜ çok farklı kazandı

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YDÜ çok farklı kazandı
KKTC Basketbol Federasyonu tarafından düzenlenen Pro Temizlig U15 Erkekler Ligi’nde TED – Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) U 15 Erkek Basketbol Takımı beşinci hafta karşılaşması Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda oynandı.
Baştan sona Yakın Doğu Üniversitesi U 15 Erkek Basketbol Takımı üstünlüğünde oynanan maçta YDÜ, daha önceki maçlarda olduğu gibi farklı skorla galip geldi. YDÜ rakibini 62 sayı farkla 85 – 23 mağlup etti.
 
 
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