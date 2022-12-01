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YDÜ Activia Unilig’e galibiyetle başladı

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ActiviaÜnilig’de normal sezon başlarken, ligin ilk maçında YDÜ rakibi Bahçeşehir Üniversitesi’ni66-56 mağlup ederek lige galibiyetle başladı

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YDÜ Activia Unilig’e galibiyetle başladı
Eleme turlarının tamamlanmasının ardından Activia Ünilig’de normal sezon başlarken, ligin ilk maçında Bahçeşehir Üniversitesi (BAÜ) ile Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) karşı karşıya geldi.
Güzelyurt Spor Salonu’nda oynanan ve basketbolseverlerin ilgi gösterdiği maçtaki mücadele ve kaliteli basketbol izleyenlere keyif verdi.
Üç periyot boyunca büyük bir çekişmeye sahne olan maçın ilk yarısını BAÜ 29-28 önde tamamladı. Son çeyrekte oyunu domine eden YDÜ, karşılaşmayı 66-56 üstün tamamlayarak lige galibiyetle başladı.
EN SKORER ISIM GÜNAY
YDÜ’de Günay Ertopaloğlu 17 sayı üretirken, Bora Altun 13, Alp KıvançRıza 12 ve Frank Otienno 8 sayı 12 ribaunt ile maçı tamamladılar.
Bahçeşehir Üniversitesi’nin en skorer ismi ise 12 sayı ile maçı tamamlayan Batuhan Tüzmen oldu.
 
 
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