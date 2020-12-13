Yalkut: Ataman şampiyonlukta büyük faktör

Açılış Kupasını kazanan Koopspor’un başkanı Talat Yalkut, Koop Bank Genel Müdürü Kemal Ataman’ın şampiyonlukta büyük faktörü olduğunu açıkladı. Kemal Ataman ise Basketbol Federasyonu yönetim kuruluna teşekkür etti

Basketbol Federasyonu tarafından organize edilen Açılış Kupasını kazanan Koopspor’un başkanı Talat Yalkut, takımının elde ettiği başarının gururunu camiası ile paylaşırken, Koop Bank Genel Müdürü Kemal Ataman’ın şampiyonlukta büyük faktörü olduğunu açıkladı.

Talat Yalkut, Kemal Ataman’ı sahadaki başarının saha dışındaki en büyük faktörü olarak değerlendirirken,verdiği tüm destek için teşekkür etti.

Kemal Ataman ise Orhun Mevlit başkanlığındaki Basketbol Federasyonuna teşekkür ederken, “Bu sezon basketbola çok farklı bir başlangıç yaşattınız. Renkli, güzel bir açılış etkinliği oldu. başkan Orhun Mevlit ve tüm federasyon ekibinin emeklerine sağlık.”

