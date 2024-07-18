Vedat Kaner Easy ve Junior Lig devam ediyor

Vedat Kaner Vakfı ve Basketbol Federasyonu iş birliğinde düzenlenen U10 Junior Ligve U12 Easy Lig karşılaşmaları büyük bir heyecanla devam ediyor.

30 TAKIM MÜCADELE EDİYOR

Atatürk Spor Salonu’nda gerçekleşen lig İki haftadır devam ediyor.

Minik sporcular yetenekleri sergileme ve geliştirme fırsatı bulduğu, aynı zamanda dostluk ve takım ruhunu pekiştirdiği bir platform sunuyor.

U10 Junior Lig’de toplam 14 takım karşılaşmalarına devam ederken, U12 Easy Lig’de ise 16 takım kıyasıya mücadele ediyor.

Turnuva süresince, genç basketbolcular hem rekabetin hem de sporun eğlenceli yanlarını deneyimleme fırsatı buluyor.

ŞU ANA KADAR 18 MAÇ OYNANDI

Şu ana kadar U12 Easy ve U10 Junior Lig’de toplam18 maç gerçekleşerek, izleyenlere heyecan dolu anlar yaşattı.

Bu turnuva, genç yeteneklerin keşfedilmesi ve basketbol sevgisinin yayılması açısından büyük önem taşıyor.

KAAN KANER: MİNİKLERİMİZİN SPORA SEVGİSİNİ ARTIRMAK HEDEFİMİZ

Vedat Kaner Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Kaan Kaner, “Vedat Kaner Vakfı olarak, gençlerimizin spora olan ilgisini ve sevgisini artırmayı amaçlıyoruz. Basketbol Federasyonu ile iş birliğimiz çerçevesinde düzenlenen bu turnuvanın, genç sporcularımızın gelişimine katkı sağlaması bizleri son derece mutlu ediyor.

Tüm katılımcı takımlara ve oyunculara başarılar diliyor, Turnuvamızın geri kalan maçlarının da aynı coşku ve heyecanla geçmesini temenni ediyoruz.” dedi.

NASIROĞLU: DAHA DA GELİŞTİRECEĞİZ

Basketbol Federasyonu Başkanı Ertuğ Nasıroğlu, küçük sporcuların gösterdikleri performanstan son derece mutlu olduğunu belirterek, yeni dönemde de Vedat Kaner Vakfı ile iş birliğimiz daha da artırarak minik sporcularımızın gelişimine katkı sağlayacak organizasyonu daha iyi bir duruma getirmek amacındayız. Bu organizasyonu yazın sıcakta değil şubat tatili içinde gerçekleştirerek katılımı daha da artırmak amacındayız. Tüm Vedat Kaner Vakfı ailesine teşekkür ederiz.”açıklamasını yaptı.



