Vedat Kaner Easy Lig'de şampiyon Levent erkekleri

Basketbol Federasyonu ile Vedat Kaner Vakfı tarafından düzenlenen U10 Junior Lig ve U10 Easy Lig dün tamamlandı.

Atatürk Spor Salonu’nda bir ay devam eden organizasyonda dün oynanan final maçında Levent erkekleri finalde Levent kızlarını yenerek birinci oldu.

Final karşılaşmasının ardından turnuvada mücadele eden 400 sporcuya katılım belgeleri Basketbol Federasyonu Başkanı Ertuğ Nasıroğlu, Vedat Kaner Vakfı Yönetim Kurulu üyesi Didem Kaner, Basketbol Federasyonu yetkilileri ve Vedat Kaner Vakfı idarecileri tarafından verildi.

