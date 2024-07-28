banner913
banner932
Şampiyon Levent erkekleri
Şampiyon Levent erkekleri
28 0
Buse’ye büyük destek
Buse’ye büyük destek
36 0
 
2 trafik kazasında 2 yaralı, 1 tutuklu
2 trafik kazasında 2 yaralı, 1 tutuklu
91 0
Ülke genelindeki trafik denetimlerinde 374 sürücü rapor edildi
Ülke genelindeki trafik denetimlerinde 374 sürücü rapor edildi
25 0
Ekmek yaşlandırıyor
Ekmek yaşlandırıyor
25 0
Tabanca ve mermilerle yakalandı, “haberim yoktu” dedi
Tabanca ve mermilerle yakalandı, “haberim yoktu” dedi
56 0
Şüpheli ölüm
Şüpheli ölüm
91 0
banner1032

Vedat Kaner Easy Lig'de şampiyon Levent erkekleri

banner1020

banner974
Vedat Kaner Easy Lig'de şampiyon Levent erkekleri
banner971
Basketbol Federasyonu ile Vedat Kaner Vakfı tarafından düzenlenen U10 Junior Lig ve U10 Easy Lig dün tamamlandı.
Atatürk Spor Salonu’nda bir ay devam eden organizasyonda dün oynanan final maçında Levent erkekleri finalde Levent kızlarını yenerek birinci oldu.
Final karşılaşmasının ardından turnuvada mücadele eden 400 sporcuya katılım belgeleri Basketbol Federasyonu Başkanı Ertuğ Nasıroğlu, Vedat Kaner Vakfı Yönetim Kurulu üyesi Didem Kaner, Basketbol Federasyonu yetkilileri ve Vedat Kaner Vakfı idarecileri tarafından verildi.
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.