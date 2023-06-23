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Vedat Kaner Easy League maçları başladı

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Vedat Kaner Vakfı’nın sponsor olduğu Vedat Kaner Easy League Turnuvasında ilk hafta maçları oynanıyor

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Vedat Kaner Easy League maçları başladı
Vedat Kaner Vakfı sponsorluğunda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Basketbol Federasyonu organizesinde düzenlenen Easy League turnuva maçları 22 Haziran’da başladı.
Basketbol geçmişine sahip çıkan ve 1990’lı yıllardan itibaren  itibaren bu alana desteğini sürdüren Vedat Kaner Vakfı, KKTC Basketbol Federasyonu ile Vedat Kaner Vakfı Easy League (U13) ve Junior Easy League (U11) Basketbol ligine sponsor oldu.

Vedat Kaner Vakfı desteği ile düzenlenen Easy League turnuvasının, bugün tamamlanan maçlar ile ilk haftasına girildi.Önümüzdeki 7 hafta boyunca sürecek olan Vedat Kaner Vakfı Easy League maçlarına toplam 350 genç sporcu katılım sağlayacak.
Turnuvaya ilişkin programlar, Vedat Kaner Vakfı ve KKTC Basketbol Federasyonu  sosyal medya hesaplarından takip edilebilir.
 
Vedat Kaner Vakfı Easy League Turnuva Programı;
JEL SOYER AKSU 2-KIVILCIM                       23 HAZİRAN 2023             17.00                     ATATÜRK S.S.
EL GAÜ-ALSANCAK                                         23 HAZİRAN 2023             18.00                     ATATÜRK S.S.
JEL ALSANCAK 3-LEVENT ERK                     24 HAZİRAN 2023             09.00                     ATATÜRK S.S.
JEL AKDENİZ-UP B.AKADEMİ 2                 24 HAZİRAN 2023             10.00                     ATATÜRK S.S.
JEL ALSANCAK 1-ADA                                    24 HAZİRAN 2023             11.00                     ATATÜRK S.S.
JEL ALSANCAK 2-CAESAR LGB                    24 HAZİRAN 2023             12.00                     ATATÜRK S.S.
EL AKDENİZ-UP B. AKADEMİ                      24 HAZİRAN 2023             19.00                     ATATÜRK S.S.
JEL SOYER AKSU 1-ALSANCAK 1               26 HAZİRAN 2023             10.00                     ATATÜRK S.S.
JEL KOOP-ALSANCAK 2                                26 HAZİRAN 2023             11.00                     ATATÜRK S.S.
JEL UP B.AKADEMİ 2-ALSANCAK 3            26 HAZİRAN 2023           12.00                     ATATÜRK S.S.
JEL KIVILCIM-LEVENT KIZ                             26 HAZİRAN 2023             13.00                     ATATÜRK S.S.
JEL SOYER AKSU 2-YDÜ                               26 HAZİRAN 2023             14.00                     ATATÜRK S.S.
EL LEVENT-UP B. AKADEMİ                         26 HAZİRAN 2023             15.00                     ATATÜRK S.S.
EL KOOP-CAESAR LGB 1                              26 HAZİRAN 2023             16.30                     ATATÜRK S.S.
EL SOYER AKSU- CAESAR LGB UNİTED     26 HAZİRAN 2023            18.00                     ATATÜRK S.S.
JEL CAESAR LGB-UP B.AKADEMİ 1            26 HAZİRAN 2023             19.00                     ATATÜRK S.S.
JEL LEVENT ERK-AKDENİZ                            27 HAZİRAN 2023             13.00                     ATATÜRK S.S.
JEL YDÜ-LEVENT KIZ                                       27 HAZİRAN 2023             14.00                     ATATÜRK S.S.
EL LEVENT-AKDENİZ                                    27 HAZİRAN 2023             15.00                     ATATÜRK S.S.
JEL ALSANCAK 3-AKDENİZ                           02 TEMMUZ 2023            10.00                     E.APAKAN S.S.
JEL ALSANCAK 2.UP B.AKADEMİ 1            02 TEMMUZ 2023            12.00                     E.APAKAN S.S.
JEL ALSANCAK 1-MUTLU Y.D.                     02 TEMMUZ 2023            13.00                     E.APAKAN S.S.
JEL SOYER AKSU 2-LEVENT KIZ                 03 TEMMUZ 2023            10.00                     GÜZELYURT S.S.
JEL UP B.AKADEMİ 2-LEVENT ERK             03 TEMMUZ 2023            11.00                     GÜZELYURT S.S
JEL UP B.AKADEMİ 1-KOOP                        03 TEMMUZ 2023            12.00                     GÜZELYURT S.S.
JEL SOYER AKSU 1-ADA                               03 TEMMUZ 2023            13.00                     GÜZELYURT S.S.
JEL ADA-MUTLU Y.D.                                     04 TEMMUZ 2023            11.00                     ARENA S.S.
JEL CAESAR LGB-KOOP                                04 TEMMUZ 2023            12.00                     İSKELE S.S.
EL CAESAR LGB UNİTED-YDÜ                      04 TEMMUZ 2023            15.00                     İSKELE S.S.
EL CAESAR LGB 1-ADA                                   04 TEMMUZ 2023            16.30                     İSKELE S.S.
 
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