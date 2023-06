Vedat Kaner Easy League maçları başladı

Vedat Kaner Vakfı’nın sponsor olduğu Vedat Kaner Easy League Turnuvasında ilk hafta maçları oynanıyor

Vedat Kaner Vakfı Easy League Turnuva Programı;

Vedat Kaner Vakfı sponsorluğunda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Basketbol Federasyonu organizesinde düzenlenen Easy League turnuva maçları 22 Haziran’da başladı.Basketbol geçmişine sahip çıkan ve 1990’lı yıllardan itibaren itibaren bu alana desteğini sürdüren Vedat Kaner Vakfı, KKTC Basketbol Federasyonu ile Vedat Kaner Vakfı Easy League (U13) ve Junior Easy League (U11) Basketbol ligine sponsor oldu.Vedat Kaner Vakfı desteği ile düzenlenen Easy League turnuvasının, bugün tamamlanan maçlar ile ilk haftasına girildi.Önümüzdeki 7 hafta boyunca sürecek olan Vedat Kaner Vakfı Easy League maçlarına toplam 350 genç sporcu katılım sağlayacak.Turnuvaya ilişkin programlar, Vedat Kaner Vakfı ve KKTC Basketbol Federasyonu sosyal medya hesaplarından takip edilebilir.JEL SOYER AKSU 2-KIVILCIM 23 HAZİRAN 2023 17.00 ATATÜRK S.S.EL GAÜ-ALSANCAK 23 HAZİRAN 2023 18.00 ATATÜRK S.S.JEL ALSANCAK 3-LEVENT ERK 24 HAZİRAN 2023 09.00 ATATÜRK S.S.JEL AKDENİZ-UP B.AKADEMİ 2 24 HAZİRAN 2023 10.00 ATATÜRK S.S.JEL ALSANCAK 1-ADA 24 HAZİRAN 2023 11.00 ATATÜRK S.S.JEL ALSANCAK 2-CAESAR LGB 24 HAZİRAN 2023 12.00 ATATÜRK S.S.EL AKDENİZ-UP B. AKADEMİ 24 HAZİRAN 2023 19.00 ATATÜRK S.S.JEL SOYER AKSU 1-ALSANCAK 1 26 HAZİRAN 2023 10.00 ATATÜRK S.S.JEL KOOP-ALSANCAK 2 26 HAZİRAN 2023 11.00 ATATÜRK S.S.JEL UP B.AKADEMİ 2-ALSANCAK 3 26 HAZİRAN 2023 12.00 ATATÜRK S.S.JEL KIVILCIM-LEVENT KIZ 26 HAZİRAN 2023 13.00 ATATÜRK S.S.JEL SOYER AKSU 2-YDÜ 26 HAZİRAN 2023 14.00 ATATÜRK S.S.EL LEVENT-UP B. AKADEMİ 26 HAZİRAN 2023 15.00 ATATÜRK S.S.EL KOOP-CAESAR LGB 1 26 HAZİRAN 2023 16.30 ATATÜRK S.S.EL SOYER AKSU- CAESAR LGB UNİTED 26 HAZİRAN 2023 18.00 ATATÜRK S.S.JEL CAESAR LGB-UP B.AKADEMİ 1 26 HAZİRAN 2023 19.00 ATATÜRK S.S.JEL LEVENT ERK-AKDENİZ 27 HAZİRAN 2023 13.00 ATATÜRK S.S.JEL YDÜ-LEVENT KIZ 27 HAZİRAN 2023 14.00 ATATÜRK S.S.EL LEVENT-AKDENİZ 27 HAZİRAN 2023 15.00 ATATÜRK S.S.JEL ALSANCAK 3-AKDENİZ 02 TEMMUZ 2023 10.00 E.APAKAN S.S.JEL ALSANCAK 2.UP B.AKADEMİ 1 02 TEMMUZ 2023 12.00 E.APAKAN S.S.JEL ALSANCAK 1-MUTLU Y.D. 02 TEMMUZ 2023 13.00 E.APAKAN S.S.JEL SOYER AKSU 2-LEVENT KIZ 03 TEMMUZ 2023 10.00 GÜZELYURT S.S.JEL UP B.AKADEMİ 2-LEVENT ERK 03 TEMMUZ 2023 11.00 GÜZELYURT S.SJEL UP B.AKADEMİ 1-KOOP 03 TEMMUZ 2023 12.00 GÜZELYURT S.S.JEL SOYER AKSU 1-ADA 03 TEMMUZ 2023 13.00 GÜZELYURT S.S.JEL ADA-MUTLU Y.D. 04 TEMMUZ 2023 11.00 ARENA S.S.JEL CAESAR LGB-KOOP 04 TEMMUZ 2023 12.00 İSKELE S.S.EL CAESAR LGB UNİTED-YDÜ 04 TEMMUZ 2023 15.00 İSKELE S.S.EL CAESAR LGB 1-ADA 04 TEMMUZ 2023 16.30 İSKELE S.S.