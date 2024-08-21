Vakıflar Tekerlekli Sandalye Basketbol takımına zorlu grup

Vakıflar Tekerlekli Sandalye Basketbol takımının mücadele ettiği Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi 2 Kasım'da başlıyor.

A Grubunda bulunan Vakıflar Tekerlekli Sandalye Basketbol takımının ilk hafta maçını kiminle oynayacağı çekilen kuralar sonucunda belli oldu.

Vakıflar Tekerlekli Sandalye Basketbol takımı çekilen kuraya göre ilk maçını Kasım ayında Galatasaray ile Lefkoşa’da oynayacak.

Vakıflar’ın grubunda Galatasaray’ın yanı sıra son şampiyon Fenerbahçe, İskenderunspor, Bağcılar, Adana, Bakıkesir ve Şanlı Urfa takımları yer alıyor. Ligde ikinci hafta Bağcılar deplasmanına çıkacak Vakıflar, 6. hafta Fenerbahçe’yi konuk edecek.



