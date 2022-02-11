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Vakıflar, Fenerbahçe’ye konuk olacak

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Vakıflar, Fenerbahçe’ye konuk olacak
Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi’nde yer alan temsilcimiz Vakıflar ligin 14.haftasında yenilgisiz lider Fenerbahçe’ye konuk olacak.
Ülke tekerlekli sandalye basketbolunda yetişen büyük yeteneklerden İbrahim Yavuz’un da forma giydiği Fenerbahçe, Vakıflar’la yarın saat 14.00’de karşılaşacak.
Fenerbahçe 13 hafta sonunda 26 puanla lider durumda bulunurken, KKTC temsilcisi Vakıflar 15 puanla 12.sırada yer alıyor.
 
 
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