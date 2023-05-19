Üniversiteler 3X3 turnuvası tamamlandı

KKTC Basketbol Federasyonu, Üniversiteler 3X3 organizasyonu gerçekleştirdi. Merkez Lefkoşa’da yer alan ve 3 gün süren 3x3 üniversiteler turnuvası dün oynanan final maçlarıyla birlikte tamamlandı.

Turnuvaya toplam 12 erkek takımı ve 6 kadın takımı katıldı.

RDÜ ERKEKLERDE, DAÜ A KADINLARDA ŞAMPİYON

Erkeklerde birinciliği Rauf Denktaş Üniversitesi alırken, ikinciliği Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi, üçüncülüğü ise Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi aldı.

Kadınlar kategorisinde ise şampiyon Yakın Doğu Üniversitesi’ni yenen Doğu Akdeniz Üniversitesi A takımı oldu. DAÜ’nün B takımı ise üçüncü geldi. Turnuva sonunda kazanan takımlara madalyalar takdim edildi.

ORTAOKUL VE LİSELER ARASI 3X3 TURNUVASI DA YAPILDI

Madalyaları Gençlik Dairesi Müdürü Hakan Özsaygın, KKTCBF Başkanı Orhun Mevlit, Üniversite Sporları Federasyonu Asbaşkanı Gülsev Ekmekçi, KKTCBF Genel Sekreteri Tamer Bolat, Üniversite Sporları Federasyon YK üyesi Mustafa Özbilgehan ve KKTCBF Asbaşkanı Metin Ersoy takdim etti.

Organizasyon kapsamında geçtiğimiz yıl okul sporların dahil edilmesiyle Ortaokul ve Liseler arası 3x3 turnuvası yapıldı. Okullardaki grev nedeniyle 2 gün geç başlayan maçlara ilgi yoğundu.



