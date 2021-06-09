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Ünilig’in şampiyonu YDÜ

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Yakın Doğu Üniversitesi, Girne Amerikan Üniversitesini mağlup ederek Ünilig’deki üçüncü maçını da kazanarak şampiyon oldu. Ünilig’in en değerli oyuncusu da YDÜ’den Batuhan Tüzmen seçildi

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Ünilig’in şampiyonu YDÜ
Üniversiteler Basketbol Ligi( UNİLİG) oynanan son maçların ardından tamamlandı.
Üçüncü ve son hafta oynanan maçlarla tamamlanırken, Yakın Doğu Üniversitesi şampiyonluğunu ilan etti. Günün ilk maçında Başaran Spor Salonu’nda Raif Denktaş Üniversitesi ile Doğu Akdeniz Üniversitesi karşılaştı. Maçı 74-61 kazanan DAÜ, iki galibiyete ulaşarak ligi ikinci tamamladı.
Gecenin ikinci maçında YDÜ ile GAÜ, RA-25 Spor Salonu’nda karşılaştı. 2’de 2 yaparak bu maça çıkan YDÜ, GAÜ karşısında 90-67’lik skor ile galip gelerek ÜNİLİG’in 2021 yılı şampiyonu oldu.
En değerli oyuncu Batuhan Tüzmen seçildi
Maçın ardından düzenlenen ödül töreninde şampiyon YDÜ’ye kupasını Spor Dairesi Genel Yönetim Kurulu Başkanı Mete Topçu takdim etti. En değerli oyuncu YDÜ’den Batuhan Tüzmen seçilirken, ödülünü Basketbol Federasyonu Başkanı Orhun Mevlit’in elinden aldı.
Ligi ikinci tamamlayan DAÜ’ye kupasını KKTCBF Ünilig Sorumlusu Ali Tüzükan verirken, üçüncü GAÜ’ye kupasını Üniversiteler Spor Federasyonu Yetkilisi Sinem Ersoy takdim etti.
 
 
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