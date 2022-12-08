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ÜNİLİG’de kalite ve heyecan bir arada

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MetginÜNİLİG’de 2 haftalık süreç geride kalırken, oynanan basketbolun kalitesi, tribünlerdeki doluluk ve maçlardaki çekişme kalite ve heyecanı gözler önüne seriyor

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ÜNİLİG’de kalite ve heyecan bir arada
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KKTC Basketbol Federasyonu tarafından Üniversiteler Spor Federasyonu işbirliğinde düzenlenen MetginÜNİLİG’de 2 haftalık süreç geride kalırken, oynanan basketbolun kalitesi, tribünlerdeki doluluk ve maçlardaki çekişme şimdiden en dikkat çeken detaylar oldu.
6 takımın yer aldığı ligde 2 haftalık periyodu RDÜ ve YDÜ kayıpsız geçen takımlar olurken, BAÜ ve DAÜ’nün birer galibiyeti bulunuyor. Ligde henüz galibiyetle tanışamayan iki takım ise GAÜ ve ODTÜ olarak duruyor.
TRİBÜNLERDE RENKLİ GÖRÜNTÜLER
Üniversitelerin sadece takımlarının mücadelesi ile kalmayan ligde tribünlerdeki taraftarların ilgisi de maçların atmosferini yükselten bir diğer unsur. Molalarda yer alan dans şovlar yanında tribünlerdeki coşkulu tezahüratlar da öne çıkan detayların en önemlileri arasında yer alıyor. Bu yıl Güzelyurt Spor Salonu’nun da maçlara ev sahipliği yapması ve tribünlerinin dolu oluşu lige renk katan bir diğer gelişme oldu.
EN İYİ HÜCUM VE EN İYİ SAVUNMA YDÜ’DEN
2 haftalık periyotta en iyi hücum eden takım 71 sayı ortalaması ile YDÜ olurken, en iyi savunmaya da (56 sayı ortalaması) sahip takım konumunda yer aldı. 2 galibiyeti bulunan RDÜ’nün bu maçları 2’şer sayı farkla kazanması da dikkat çeken bir istatistiği oluşturdu.
Oynanan 6 maçta galibiyetler yakın skorlarla gerçekleşirken, ligdeki en farklı galibiyeti BAÜ (82-51) aldı.
BİREYSEL PERFORMANSLARDA RDÜ OYUNCULARI ÖNE ÇIKIYOR
Oyuncu istatistiklerinde en yüksek verimlilik puanı RDÜ’denEmmanuelIlenekhian’a ait olurken, oyunu en çok ribaunt alan isim olarak da dikkat çekti. En fazla asist ortalamasında RDÜ’denEmmanuel Paye, en çok sayı ortalamasında yine RDÜ’den James Baker ilk sırada bulunuyor.
 
 
TAKIM                                                   O         G       M      AS Ort.      YS Ort.      P
1-Yakın Doğu Üniversitesi              2       2       -        71     56     4
2-Rauf Denktaş Üniversitesi            2       2       -        62,5  60,5  4      
3-Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi     2       1       1       69     58,5  3
4-Doğu Akdeniz Üniversitesi           2       1       1       61     58     3
5-Girne Amerikan Üniversitesi        2       -        2       58,5  72,5  2
6-Ortadoğu Teknik Üniversitesi      2       -        2       59,5  76     2
 
 
VERİMLİLİK PUANI  
OYUNCU                     TAKIM                O       TP     OP
1-Emmanuel Ilenekhian RDÜ           2       46     23
2-Alp Kıvanç Rıza                  YDÜ          2       41     20,5
3-Marho Okorefe          DAÜ          2       39     19,5
4-Fırat Ceylan                        ODTÜ        2       36     18
5-Frank Otienno           YDÜ          2       35     17,5
 
SAYI İSTATİSTİK:
1-James Baker                        RDÜ           2       41     20,5
2-Günay Ertopaloğlu    YDÜ          2       38     19
3- EmmanuelIlenekhian RDÜ           2       37     18,5
4-Alp Kıvanç Rıza                  YDÜ          2       35     17,5
5-Fırat Ceylan                        ODTÜ                 2       34     17
 
RİBAUNT İSTATİSTİK
1-Emmanuel Ilenekhian RDÜ           2       33     16,5
2-Frank Otienno           YDÜ          2       23     11,5
3-SariAlJoulian             DAÜ          2       21     10,5
4-Emmanuel Paye                  RDÜ           1       20     20
5-Fırat Ceylan                        ODTÜ        2       19     9,5
 
ASİST İSTATİSTİK:
1-Emmanuel Paye                  RDÜ           1       8       8
2-Batuhan Tüzmen                 BAÜ           2       8       4
3-Alp Kıvanç Rıza                  YDÜ          2       6       3
4-Ali M. Ugunwuyi                BAÜ           2       6       3
5-Fırat Ceylan                        ODTÜ        2       6       3
 
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