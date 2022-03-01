UNİLİG’de ikinci devre heyecanı başlıyor

KKTC Basketbol Federasyonu'nun Üniversiteler Spor Federasyonu ile birlikte organize ettiği 2021-2022 sezonu ÜNİLİG’de gözler ikinci devre maçlarına çevrildi.

1 Mart Salı akşamı oynanacak maçla başlayacak ikinci devre öncesinde YDÜ kayıpsız lider olarak yoluna devam ederken, onu 1 yenilgi ile devreyi tamamlayan GAÜ takip ediyor.



Şampiyonluk maçı 15 Nisan’da oynanacak

Çekişmeli maçlara sahne olan UNİLİG’de RDÜ’nün 3, LAÜ, DAÜ ve UKÜ’nün ise birer galibiyeti bulunuyor. 5 maçlık ikinci devrenin tamamlanması ile final four heyecanı yaşanacak.

Birinci ile dördüncü, ikinci ile de üçüncünün eşleşeceği yarı final maçlarının ardından galipler 15 Nisan tarihinde UNİLİG şampiyonluğu için parkeye çıkacak.



Emir Can Mercan ilk devrenin en verimlisi

Bireysel performansların da ortaya çıktığı ilk devre sonunda ligin en verimli oyuncusu pozisyonunda GAÜ’den Emir Can Mercan yer alırken, başarılı oyuncu sayı krallığının da zirvesinde bulunuyor. Ribaunt krallığında RDÜ’den Emmanuel Nweke’nin olduğu UNİLİG’de asist krallığında ise YDÜ’den Batuhan Tüzmen yer alıyor.



İlk Devre Maç Skorları:

1.Hafta:

UKÜ-YDÜ 44-86

GAÜ-RDÜ 88-82

DAÜ-LAÜ 94-88



2.Hafta:

LAÜ-UKÜ 85-75

GAÜ-DAÜ 77-49

YDÜ-RAÜ 103-58



3.Hafta:

UKÜ-GAÜ 57-81

DAÜ-RDÜ 63-74

YDÜ-LAÜ 80-63



4.Hafta:

GAÜ-YDÜ 48-63

RDÜ-LAÜ 70-62

DAÜ-UKÜ 68-71



5.Hafta:

LAÜ-GAÜ 78-83

UKÜ-RDÜ 55-70

YDÜ-DAÜ 115-69



UNİLİG Puan Durumu:

Takım O G M As Ys Av P

1-Yakın Doğu Üniversitesi 5 5 - 447 282 +165 10

2-Girne Amerikan Üniversitesi 5 4 1 377 329 +48 9

3-Rauf Denktaş Üniversitesi 5 3 2 354 371 -17 8

4-Lefke Avrupa Üniversitesi 5 1 4 376 402 -26 6

5-Doğu Akdeniz Üniversitesi 5 1 4 343 425 -82 6

6-Uluslar arası Kıbrıs Üniversitesi 5 1 4 302 390 -88 6



İLK DEVRE BİREYSEL PERFORMANSLAR:



Verimlilik Puanı:

1-Emir Can Mercan GAÜ 5 152 30.4

2-Emmanuel Nweke LAÜ 5 130 26

3-Ayomikun Omah YDÜ 5 123 24.6

4-Praise Okafor GAÜ 4 111 27.8

5-James Baker RDÜ 5 100 20



Sayı Krallığı:

1-Emir Can Mercan GAÜ 5 132 26.4

2-James Baker RDÜ 5 130 26

3-Ömer Güner LAÜ 3 104 34.7

4-Emmanuel Nweke LAÜ 5 103 20.6

5-Ernest Bestman RDÜ 5 99 19.8



Ribaund Krallığı:

1-Emmanuel Nweke LAÜ 5 82 16.4

2-Praise Okafor GAÜ 4 78 19.5

3-Salomon Essam UKÜ 5 67 13.4

4-Ayomikun Omah YDÜ 5 65 13

5-Nagbe Weah RDÜ 5 54 10.8



Asist Krallığı:

1-Batuhan Tüzmen YDÜ 5 31 6.2

2-Ernest Bestman RDÜ 5 24 4.8

3-Fuat Farisoğlu YDÜ 4 12 3

4-Ömer Güner LAÜ 3 11 3.7

5-Praise Okafor GAÜ 4 11 2.8



ÜNİLİG Erkekler 2.Devre Fikstürü:

1.Hafta

1 Mart RDÜ-GAÜ 20.00 Necati Taşkın S.Salonu

2 Mart LAÜ-DAÜ 19.00 LAÜ Spor Salonu

3 Mart YDÜ-UKÜ 19.00 YDÜ RA-25



2.Hafta

7 Mart UKÜ-LAÜ 18.00 UKÜ Arena

11 Mart DAÜ-GAÜ 19.00 DAÜ Spor Salonu

10 Mart RDÜ-YDÜ 19.00 Atatürk Spor Salonu



3.Hafta

14 Mart RDÜ-DAÜ 19.00 Atatürk Spor Salonu

16 Mart GAÜ-UKÜ 20.00 Ertuğrul Apakan S.S.

17 Mart LAÜ-YDÜ 19.00 LAÜ Spor Salonu



4.Hafta:

21 Mart UKÜ-DAÜ 18.00 UKÜ Arena

23 Mart LAÜ-RDÜ 19.00 LAÜ Spor Salonu

24 Mart YDÜ-GAÜ 19.00 YDÜ RA-25



5.Hafta:

28 Mart RDÜ-UKÜ 19.00 Atatürk Spor Salonu

30 Mart GAÜ-LAÜ 20.00 Ertuğrul Apakan S.S.

31 Mart DAÜ-YDÜ 19.00 DAÜ Spor Salonu



Final Four Programı:



14 Nisan Yarı final Lig 2.-Lig 3. 17.30 Salon açıklanacak

14 Nisan Yarı final Lig1.-Lig4. 20.00 Salon açıklanacak

15 Nisan Üçüncülük Mağluplar 20.00 Salon açıklanacak

16 Nisan Final Galipler 19.00 Salon açıklanacak

