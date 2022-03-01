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UNİLİG’de ikinci devre heyecanı başlıyor

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UNİLİG’de ikinci devre heyecanı başlıyor
KKTC Basketbol Federasyonu'nun Üniversiteler Spor Federasyonu ile birlikte organize ettiği 2021-2022 sezonu ÜNİLİG’de gözler ikinci devre maçlarına çevrildi.
1 Mart Salı akşamı oynanacak maçla başlayacak ikinci devre öncesinde YDÜ kayıpsız lider olarak yoluna devam ederken, onu 1 yenilgi ile devreyi tamamlayan GAÜ takip ediyor.
 
Şampiyonluk maçı 15 Nisan’da oynanacak
Çekişmeli maçlara sahne olan UNİLİG’de RDÜ’nün 3, LAÜ, DAÜ ve UKÜ’nün ise birer galibiyeti bulunuyor. 5 maçlık ikinci devrenin tamamlanması ile final four heyecanı yaşanacak.
Birinci ile dördüncü, ikinci ile de üçüncünün eşleşeceği yarı final maçlarının ardından galipler 15 Nisan tarihinde UNİLİG şampiyonluğu için parkeye çıkacak.
 
Emir Can Mercan ilk devrenin en verimlisi
Bireysel performansların da ortaya çıktığı ilk devre sonunda ligin en verimli oyuncusu pozisyonunda GAÜ’den Emir Can Mercan yer alırken, başarılı oyuncu sayı krallığının da zirvesinde bulunuyor. Ribaunt krallığında RDÜ’den Emmanuel Nweke’nin olduğu UNİLİG’de asist krallığında ise YDÜ’den Batuhan Tüzmen yer alıyor.
 
İlk Devre Maç Skorları:
1.Hafta:
UKÜ-YDÜ            44-86
GAÜ-RDÜ           88-82
DAÜ-LAÜ            94-88
 
2.Hafta:
LAÜ-UKÜ            85-75
GAÜ-DAÜ           77-49
YDÜ-RAÜ            103-58
 
3.Hafta:
UKÜ-GAÜ           57-81
DAÜ-RDÜ           63-74
YDÜ-LAÜ             80-63
 
4.Hafta:
GAÜ-YDÜ           48-63
RDÜ-LAÜ            70-62
DAÜ-UKÜ           68-71
 
5.Hafta:
LAÜ-GAÜ            78-83
UKÜ-RDÜ           55-70
YDÜ-DAÜ            115-69
 
UNİLİG Puan Durumu:
Takım                                                                  O            G            M            As           Ys           Av          P
1-Yakın Doğu Üniversitesi                           5             5             -              447         282         +165      10
2-Girne Amerikan Üniversitesi                  5             4             1              377         329         +48        9
3-Rauf Denktaş Üniversitesi                       5             3             2              354         371         -17         8
4-Lefke Avrupa Üniversitesi                       5             1             4              376         402         -26         6
5-Doğu Akdeniz Üniversitesi                      5             1             4              343         425         -82         6
6-Uluslar arası Kıbrıs Üniversitesi             5             1             4              302         390         -88         6            
 
İLK DEVRE BİREYSEL PERFORMANSLAR:
 
Verimlilik Puanı:
1-Emir Can Mercan         GAÜ                      5             152         30.4
2-Emmanuel Nweke      LAÜ                       5             130         26
3-Ayomikun Omah          YDÜ                       5             123         24.6
4-Praise Okafor                GAÜ                      4             111         27.8
5-James Baker                  RDÜ                       5             100         20
 
Sayı Krallığı:
1-Emir Can Mercan         GAÜ                      5             132         26.4
2-James Baker                  RDÜ                      5             130         26
3-Ömer Güner                  LAÜ                       3             104         34.7       
4-Emmanuel Nweke      LAÜ                       5             103         20.6
5-Ernest Bestman            RDÜ                      5             99           19.8
 
Ribaund Krallığı:
1-Emmanuel Nweke      LAÜ                       5             82           16.4
2-Praise Okafor                GAÜ                      4             78           19.5
3-Salomon Essam            UKÜ                      5             67           13.4
4-Ayomikun Omah          YDÜ                       5             65           13
5-Nagbe Weah                 RDÜ                      5             54           10.8
 
Asist Krallığı:
1-Batuhan Tüzmen          YDÜ                       5             31           6.2
2-Ernest Bestman            RDÜ                      5             24           4.8
3-Fuat Farisoğlu               YDÜ                       4             12           3
4-Ömer Güner                  LAÜ                       3             11           3.7
5-Praise Okafor                GAÜ                      4             11           2.8
 
ÜNİLİG Erkekler 2.Devre Fikstürü:
1.Hafta
1 Mart                  RDÜ-GAÜ            20.00    Necati Taşkın S.Salonu
2 Mart                  LAÜ-DAÜ             19.00    LAÜ Spor Salonu
3 Mart                  YDÜ-UKÜ            19.00    YDÜ RA-25
 
2.Hafta
7 Mart                  UKÜ-LAÜ             18.00    UKÜ Arena
11 Mart               DAÜ-GAÜ           19.00    DAÜ Spor Salonu
10 Mart               RDÜ-YDÜ             19.00    Atatürk Spor Salonu
 
3.Hafta
14 Mart               RDÜ-DAÜ            19.00    Atatürk Spor Salonu
16 Mart               GAÜ-UKÜ            20.00    Ertuğrul Apakan S.S.
17 Mart               LAÜ-YDÜ             19.00    LAÜ Spor Salonu
 
4.Hafta:
21 Mart               UKÜ-DAÜ           18.00     UKÜ Arena
23 Mart               LAÜ-RDÜ             19.00     LAÜ Spor Salonu
24 Mart               YDÜ-GAÜ            19.00     YDÜ RA-25
 
5.Hafta:
28 Mart               RDÜ-UKÜ            19.00     Atatürk Spor Salonu
30 Mart               GAÜ-LAÜ            20.00     Ertuğrul Apakan S.S.
31 Mart               DAÜ-YDÜ            19.00     DAÜ Spor Salonu
 
Final Four Programı:
 
14 Nisan              Yarı final              Lig 2.-Lig 3.         17.30     Salon açıklanacak
14 Nisan              Yarı final              Lig1.-Lig4.            20.00     Salon açıklanacak
15 Nisan              Üçüncülük          Mağluplar           20.00     Salon açıklanacak
16 Nisan              Final                      Galipler                19.00     Salon açıklanacak
 
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