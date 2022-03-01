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UNİLİG’de Emir Can Mercan ilk devrenin en verimlisi

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Basketbol 2021-2022 sezonu ÜNİLİG’de ilk devre sonunda ligin en verimli oyuncusu pozisyonunda GAÜ’den Emir Can Mercan yer alırken, başarılı oyuncu sayı krallığının da zirvesinde bulunuyor

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UNİLİG’de Emir Can Mercan ilk devrenin en verimlisi
KKTC Basketbol Federasyonu'nun Üniversiteler Spor Federasyonu ile birlikte organize ettiği 2021-2022 sezonu ÜNİLİG’de gözler ikinci devre maçlarına çevrildi.
Sün akşam oynanan maçlarla başlayan ikinci devre öncesinde YDÜ kayıpsız lider olarak yoluna devam ederken, onu 1 yenilgi ile devreyi tamamlayan GAÜ takip ediyor.
ŞAMPİYONLUK MAÇI 15 NİSAN’DA OYNANACAK
Çekişmeli maçlara sahne olan UNİLİG’deRDÜ’nün 3, LAÜ, DAÜ ve UKÜ’nün ise birer galibiyeti bulunuyor. 5 maçlık ikinci devrenin tamamlanması ile final four heyecanı yaşanacak.
Birinci ile dördüncü, ikinci ile de üçüncünün eşleşeceği yarı final maçlarının ardından galipler 15 Nisan tarihinde UNİLİG şampiyonluğu için parkeye çıkacak.
Bireysel performansların da ortaya çıktığı ilk devre sonunda ligin en verimli oyuncusu pozisyonunda GAÜ’den Emir Can Mercan yer alırken, başarılı oyuncu sayı krallığının da zirvesinde bulunuyor. Ribaunt krallığında RDÜ’denEmmanuelNweke’nin olduğu UNİLİG’deasist krallığında ise YDÜ’den Batuhan Tüzmen yer alıyor.
 
UNİLİG Puan Durumu:
Takım                                                                  O            G            M           As           Ys           Av          P
1-Yakın Doğu Üniversitesi                           5             5             -              447         282         +165      10
2-Girne Amerikan Üniversitesi                 5             4             1             377         329         +48        9
3-Rauf Denktaş Üniversitesi                      5             3             2             354         371         -17         8
4-Lefke Avrupa Üniversitesi                      5             1             4             376         402         -26         6
5-Doğu Akdeniz Üniversitesi                     5             1             4             343         425         -82         6
6-Uluslar arası Kıbrıs Üniversitesi             5             1             4             302         390         -88         6            
 
İLK DEVRE BİREYSEL PERFORMANSLAR:
 
Verimlilik Puanı:
1-Emir Can Mercan         GAÜ                      5             152         30.4
2-Emmanuel Nweke      LAÜ                       5             130         26
3-Ayomikun Omah         YDÜ                       5             123         24.6
4-Praise Okafor                               GAÜ                      4             111         27.8
5-James Baker                  RDÜ                       5             100         20
 
Sayı Krallığı:
1-Emir Can Mercan         GAÜ                      5             132         26.4
2-James Baker                  RDÜ                      5             130         26
3-Ömer Güner                 LAÜ                       3             104         34.7      
4-Emmanuel Nweke      LAÜ                       5             103         20.6
5-Ernest Bestman           RDÜ                      5             99           19.8
 
Ribaund Krallığı:
1-Emmanuel Nweke      LAÜ                       5             82           16.4
2-Praise Okafor                               GAÜ                      4             78           19.5
3-Salomon Essam            UKÜ                      5             67           13.4
4-Ayomikun Omah         YDÜ                       5             65           13
5-Nagbe Weah                 RDÜ                      5             54           10.8
 
Asist Krallığı:
1-Batuhan Tüzmen         YDÜ                       5             31           6.2
2-Ernest Bestman           RDÜ                      5             24           4.8
3-Fuat Farisoğlu               YDÜ                       4             12           3
4-Ömer Güner                 LAÜ                       3             11           3.7
5-Praise Okafor                               GAÜ                      4             11           2.8
 
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