UNİLİG’de Emir Can Mercan ilk devrenin en verimlisi

Basketbol 2021-2022 sezonu ÜNİLİG’de ilk devre sonunda ligin en verimli oyuncusu pozisyonunda GAÜ’den Emir Can Mercan yer alırken, başarılı oyuncu sayı krallığının da zirvesinde bulunuyor

KKTC Basketbol Federasyonu'nun Üniversiteler Spor Federasyonu ile birlikte organize ettiği 2021-2022 sezonu ÜNİLİG’de gözler ikinci devre maçlarına çevrildi.

Sün akşam oynanan maçlarla başlayan ikinci devre öncesinde YDÜ kayıpsız lider olarak yoluna devam ederken, onu 1 yenilgi ile devreyi tamamlayan GAÜ takip ediyor.

ŞAMPİYONLUK MAÇI 15 NİSAN’DA OYNANACAK

Çekişmeli maçlara sahne olan UNİLİG’deRDÜ’nün 3, LAÜ, DAÜ ve UKÜ’nün ise birer galibiyeti bulunuyor. 5 maçlık ikinci devrenin tamamlanması ile final four heyecanı yaşanacak.

Birinci ile dördüncü, ikinci ile de üçüncünün eşleşeceği yarı final maçlarının ardından galipler 15 Nisan tarihinde UNİLİG şampiyonluğu için parkeye çıkacak.

Bireysel performansların da ortaya çıktığı ilk devre sonunda ligin en verimli oyuncusu pozisyonunda GAÜ’den Emir Can Mercan yer alırken, başarılı oyuncu sayı krallığının da zirvesinde bulunuyor. Ribaunt krallığında RDÜ’denEmmanuelNweke’nin olduğu UNİLİG’deasist krallığında ise YDÜ’den Batuhan Tüzmen yer alıyor.



UNİLİG Puan Durumu:

Takım O G M As Ys Av P

1-Yakın Doğu Üniversitesi 5 5 - 447 282 +165 10

2-Girne Amerikan Üniversitesi 5 4 1 377 329 +48 9

3-Rauf Denktaş Üniversitesi 5 3 2 354 371 -17 8

4-Lefke Avrupa Üniversitesi 5 1 4 376 402 -26 6

5-Doğu Akdeniz Üniversitesi 5 1 4 343 425 -82 6

6-Uluslar arası Kıbrıs Üniversitesi 5 1 4 302 390 -88 6



İLK DEVRE BİREYSEL PERFORMANSLAR:



Verimlilik Puanı:

1-Emir Can Mercan GAÜ 5 152 30.4

2-Emmanuel Nweke LAÜ 5 130 26

3-Ayomikun Omah YDÜ 5 123 24.6

4-Praise Okafor GAÜ 4 111 27.8

5-James Baker RDÜ 5 100 20



Sayı Krallığı:

1-Emir Can Mercan GAÜ 5 132 26.4

2-James Baker RDÜ 5 130 26

3-Ömer Güner LAÜ 3 104 34.7

4-Emmanuel Nweke LAÜ 5 103 20.6

5-Ernest Bestman RDÜ 5 99 19.8



Ribaund Krallığı:

1-Emmanuel Nweke LAÜ 5 82 16.4

2-Praise Okafor GAÜ 4 78 19.5

3-Salomon Essam UKÜ 5 67 13.4

4-Ayomikun Omah YDÜ 5 65 13

5-Nagbe Weah RDÜ 5 54 10.8



Asist Krallığı:

1-Batuhan Tüzmen YDÜ 5 31 6.2

2-Ernest Bestman RDÜ 5 24 4.8

3-Fuat Farisoğlu YDÜ 4 12 3

4-Ömer Güner LAÜ 3 11 3.7

5-Praise Okafor GAÜ 4 11 2.8