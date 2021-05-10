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UNİLİG için protokol imzalandı

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UNİLİG için protokol imzalandı
Salon sporlarında antrenman ve müsabaka izinlerinin çıkması ile birlikte KKTC Basketbol Federasyonu, mevcut organizasyonlarının yanı sıra uzun vadeli planları arasında yer alan faaliyetleri hayata geçirme adına kolları sıvadı.
Bu bağlamda KKTC Basketbol Federasyonu ve KKTC Üniversite Sporları Federasyonu arasında üniversiteler arası bir lig olacak olan UNİLİG için protokol imzalandı.
Taraflar arasında imzalanan protokol çerçevesinde ülkemizdeki üniversiteler aynı çatı altında toplanarak adaya gelen öğrencilerin daha ileri düzeyde müsabakalar oynamasına olanak sağlayacak.
Oluşturulacak lig sistemiyle öğrencilerin belli bir dönem (3-4 haftalık basketbol periyodu) yerine güz ve bahar dönemlerini kapsayacak uzun vadeli bir lig oynanması amaçlanıyor. Bu sayede üniversiteler arası rekabetin artırılması, ayrıca öğrencilerin iki dönemde de basketbol oynamalarına olanak sağlanması hedefleniyor.
Konu ile ilgili olarak adamızda bulunan üniversitelerden olumlu geri dönüş alınması ile birlikte 10 Mayıs Pazartesi günü Üniversite Sporları Federasyonu Başkanı Hüseyin Aşkın Kınacı ve Basketbol Federasyonu Başkanı Orhun Mevlit protokole imza attı.  
 
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