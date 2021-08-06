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U20 finalinin adı YDÜ – DAÜ

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Pro TemizLig U20 Erkekler Ligi’nde Play-off yarı final ikinci maçları oynanırken Yakın Doğu Üniversitesi ve Doğu Akdeniz Üniversitesi finale yükselen ekipler oldular

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U20 finalinin adı YDÜ – DAÜ
Basketbol Federasyonu tarafından düzenlenen Pro TemizLig U20 Erkekler Ligi’nde Play-off yarı final ikinci maçları oynandı.
İki galibiyet elde eden tarafın finale yükseleceği serilerde rakiplerine 2-0’lık üstünlük sağlayan Yakın Doğu Üniversitesi ve Doğu Akdeniz Üniversitesi adlarını finale yazdıran ekipler oldular.
YDÜ finale rahat yükseldi
Günün ilk maçında Çetinkaya ile YDÜ Atatürk Spor Salonu’nda karşı karşıya geldi. İlk maçta elde ettiği galibiyetle seride 1-0 öne geçen YDÜ, bu maçı da 81-24 kazanarak adını finale yazdıran ilk ekip oldu. YDÜ adına müsabakada 16 sayı ile oynayan Oraz Dolkanov maçın en skorer ismi oldu. Can Galatyalı ise Çetinkaya adına attığı 13 sayı ile takımının en çok sayı kaydeden ismi olarak maçı tamamladı.
Çekişmeli seride final bileti DAÜ’nün
Günün diğer Play-off yarı final mücadelesinde Soyer Hacıganimler ile DAÜ karşılaştı. Çekişmeli geçen ilk karşılaşmayı kazanan ve seride 1-0 üstünlük yakalayan DAÜ, bu maçı da 63-54 kazanarak seride 2-0 üstünlük yakalayarak finalde YDÜ’nün rakibi oldu.
DAÜ’den Hakan Uğurluşanlıtürk 17 sayı, Soyer’den 16 sayı ile oynayan Batuhan Özçete takımlarının sayı yükünü çeken isimler oldular.
 
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