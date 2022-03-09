U18 karmalarımızın Türkiye’de mücadelesi sürüyor

KKTC Basketbol Federasyonu tarafından oluşturulan U18 karmalarının Türkiye Bölge Şampiyonalarındaki mücadeleleri sürüyor. U18 Kadın Karmamız ikinci maçından galibiyetle ayrıldı, erkek karmamız ise ilk maçında mağlup oldu.

U18 Kadın Karmamız Kahramanmaraş’ta yer aldığı bölge şampiyonasına harika bir başlangıç yaptı. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde ilk maçını oynayan karmamız Kahramanmaraş Basketbol İhtisas’ı 93-60’lık skorla yenerek organizasyona galibiyetle başladı. Bugün ikinci maçını Kahramanmaraş SGK ile oynayan temsilcimiz bu maçı da 83-21 yenerek ikide iki yaptı.

Mersin’de düzenlenen Türkiye Bölge Şampiyonası’na katılım gösteren U18 Erkek karmamız ise ilk maçından mağlubiyetle ayrıldı. Temsilcimiz Diltaş Eğitim Kurumu ile oynadığı müsabakayı 77-64 mağlup tamamladı.

