U17’de şampiyon YDÜ

Basketbol Federasyonu tarafından organize edilen U17 Erkekler Ligi’nde şampiyon Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) oldu.
Final serisi ikinci maçında rakibi Girne Amerikan Üniversitesi’ni (GAÜ) 98-47 mağlup eden YDÜ, seride durumu 2-0 yaparak şampiyonluğunu ilan etti.Final serisi ikinci karşılaşması Ertuğrul Apakan Spor Salonu’nda oynandı. Rakibini 4 periyotta da geride bırakarak farklı mağlup eden YDÜ seriyi 2-0’a taşıyarak sezonu şampiyonlukla tamamladı.
İkinci GAÜ’ye plaketini Spor Dairesi Genel Yönetim Kurulu Başkanı Mete Topçu takdim etti. Şampiyon YDÜ’ye kupası HP Milletvekili Jale Refik Rogers tarafından verildi.
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