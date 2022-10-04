U17 Kadınlar Ligi’nde final serisi başlıyor

U17 Kadınlar Ligi’nde final serisi bu akşam saat 19.00’da Levent Koleji Spor Salonu’nda oynanacak olan Leventspor ile Alsancak maçıyla başlıyor

KKTC Basketbol Federasyonu tarafından organize edilen U17 Kadınlar Ligi’nde gözler 5 Ekim’de başlayacak final serisine çevrildi. Leventspor ile Alsancak arasında oynanacak seride 2 galibiyete ulaşan takım şampiyon olacak. 5 Ekim Çarşamba akşamı oynanacak ilk maç Levent Koleji Spor Salonu’nda yer alacak ve saat 19.00’da başlayacak. İkinci maç 7 Ekim Cuma akşamı saat 19.00’da Girne Ertuğrul Apakan Spor Salonu’nda oynanacak. Seride eşitlik olması durumunda üçüncü maç Levent Koleji Spor Salonu’nda 8 Ekim Cumartesi saat 17.00’de yapılacak.

LİGİ DOMİNE EDEN İKİ TAKIM

Genel klasmanda Levenspor 5’te 5 yaparak play off’a kalırken, yarı final serisinde UKÜ’yü 75-44 ve 88-51’lik skorlarla mağlup ederek finale yükselmişti. Alsancak ise klasmanda 5 maçın 4’ünü kazanarak play-off’a yükselmiş, yarı final serisinde Akseniz Spor Birliği’ni önce 67-45, sonrasında ise 52-51 yenerek finale kalmıştı.

ÖZILGAZ: ŞU ANA KADAR KAZANIMLARIMIZ ÇOK FAZLA

Leventspor U17 Kadın Takımı Antrenörü Ayşe Günerman Özılgaz yaptığı açıklamada takımlarının hedeflediği noktada, lider ve kayıpsız şekilde ilerleyerek final serisine ulaştığını belirterek, kupayı kaldırma amacında olduklarını belirtti. En büyüğü 14 yaşında olan sporcularının bu süreçte çok fazla kazanım elde ettiğini, özgüven yanında ikili mücadele kazandıkça daha girişken bir noktaya ulaştıklarını belirten Özılgaz, bu sebeplerle şampiyonluğu çok istediklerinin altını çizdi. Final serisine gelindiği süreçte eksikliklerini görme fırsatı bulduklarını ve bunlar üzerinde çalıştıklarını ifade eden Özılgaz, dün itibarı ile hazırlıklarını tamamlayarak ve final serisi için parkeye çıkacaklarını söyledi. Ayşe Günerman Özılgaz sözlerinin sonunda Alsancak takımına başarı dilerken, sportmence geçen bir final serisi temennisinde bulundu.

ÇETİNARSLAN: TAKIM OLARAK RAKİBİMİZDEN ÇEKİNMİYORUZ

Alsancak U17 Kadın Takımı Antrenörü Vasfi Çetinarslan, finaldeki rakiplerinden çekinmediklerini, oyuncuları Asya’nın iyi performans göstermesi durumunda iddialı bir konuma geleceklerini belirtti. Çetinarslan, yarı final serisi ikinci maçında Akdeniz Spor Birliği’ne karşı maçı 4 oyuncu ile tamamlamak durumunda kaldıklarını, hakemlerin 40’a yakın faul çalması nedeni ile 3 oyuncusunun faul hakkı dolması nedeni ile kenara geldiğini aktararak, bu konudan şikayetçi oldu. Vasfi Çetinarslan, çok basit fauller çalınması nedeni ile oyuncularının savunma psikolojilerinin bozulduğunu, faul çalınacak endişesi ile savunma yapmaya çekindiklerini belirterek, final serisinde görev alacak hakemlerin pozisyonları daha iyi süzerek kararlar vermesini ve maç içerisinde baskı altına girmemelerini temenni etti.



