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U16’lardan ikide iki

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KKTC Basketbol Federasyonu U16 Erkekler Karması, Çanakkale'de düzenlenen Anadolu Şampiyonası'nda Kayapınar Belediyesi’ni 82-43 mağlup ederek ikinci maçından da galip ayrıldı

U16’lardan ikide iki
KKTC Basketbol Federasyonu U16 Erkekler Karması, Çanakkale'de düzenlenen Anadolu Şampiyonası'nda oynadığı ikinci maçı da galibiyetle noktaladı. Karmamız karşılaştığı Kayapınar Belediyesi’ni 82-43 mağlup ederek harika performansını sürdürdü.
Ayhan Birsel ve Ahmet Dağer nezaretinde mücadele eden karmamızda bu maçta en skorer oyuncu 17 sayı ile Doruk Önet oldu. Demir Öztoprak 16, Enis İmralı ise 15 sayı ile farklı galibiyete kaktı koyan diğer isimler oldular.
Organizasyonun ilk günü olan Salı günü Tekirdağ Türk Telekom’u 73-67 mağlup eden karmamız, Kayapınar Belediyesi galibiyeti ile ikide iki yaparken, üçüncü maçında Perşembe günü Sakarya Belediyesi ile karşılaşacak.
 
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