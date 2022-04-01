U16 Erkekler Karması Türkiye finallerinin eşiğinde

Basketbol Federasyonu U16 Erkekler Karması Çanakkale’de düzenlenen Anadolu Şampiyonası’nda finale yükseldi

KKTC Basketbol Federasyonu U16 Erkekler Karması, Çanakkale'de düzenlenen Anadolu Şampiyonası'nda yarı finalde Kocaeli Basket’i yenerek finale yükselme başarısı gösterdi. Finalde rakibimiz Beşiktaş İstanbul oldu.

Ayhan Birsel ve Ahmet Dağer nezaretinde Çanakkale’de düzenlenen U16 Anadolu Şampiyonası’nda yer aldığı grupta ilk maçında Tekirdağ Türk Telekom’u 73-67 mağlup eden, ardından Kayapınar Belediyesi’ni 82-43 yenerek ikide iki yapan karmamız, grubun üçüncü maçında Sakarya Belediyesi’ne 88-70 yenilmesine karşılık grubunu ikinci tamamlayarak yarı finale çıktı.

Yarı finalde Kocaeli Basket’i 71-66’lık skorla yenme başarısı gösteren karmamız adını Türkiye Şampiyonası’na yükselecek takımın belirleneceği final maçına yazdırdı.

Kocaeli Basket karşısında Enes İmralı 17 sayı ile en skorer oyuncumuz olurken, Gökhun Gazioğlu ve Utku Yüney 12’şer sayıyla galibiyete katkı koydu.

Finalde rakip Beşiktaş

Anadolu Şampiyonası’nda grubundan ikinci olarak çıkan, yarı finalde rakibini mağlup ederek adını finale yazdıran karmamız Cumartesi günü finallere yükselebilmek için Beşiktaş İstanbul ile karşılaşacak.

