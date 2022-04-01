banner762
banner815
Kamuda Nisan maaşları yüzde 40 zamlı
Kamuda Nisan maaşları yüzde 40 zamlı
2B 0
“Bu isyan daha da büyüyecek”
“Bu isyan daha da büyüyecek”
17 0
 
Hentbolda Büyükler Liginde mücadele sürüyor
Hentbolda Büyükler Liginde mücadele sürüyor
18 0
Kortlarda Dünya Oto Cup tamamlandı
Kortlarda Dünya Oto Cup tamamlandı
11 0
“Bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu?”
“Bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu?”
116 0
23 0
Maliye’ye borç veren yok
Maliye’ye borç veren yok
21 0
banner797
banner794

U16 Erkekler Karması Türkiye finallerinin eşiğinde

banner476

Basketbol Federasyonu U16 Erkekler Karması Çanakkale’de düzenlenen Anadolu Şampiyonası’nda finale yükseldi

U16 Erkekler Karması Türkiye finallerinin eşiğinde
KKTC Basketbol Federasyonu U16 Erkekler Karması, Çanakkale'de düzenlenen Anadolu Şampiyonası'nda yarı finalde Kocaeli Basket’i yenerek finale yükselme başarısı gösterdi. Finalde rakibimiz Beşiktaş İstanbul oldu.
Ayhan Birsel ve Ahmet Dağer nezaretinde Çanakkale’de düzenlenen U16 Anadolu Şampiyonası’nda yer aldığı grupta ilk maçında Tekirdağ Türk Telekom’u 73-67 mağlup eden, ardından Kayapınar Belediyesi’ni 82-43 yenerek ikide iki yapan karmamız, grubun üçüncü maçında Sakarya Belediyesi’ne 88-70 yenilmesine karşılık grubunu ikinci tamamlayarak yarı finale çıktı.
Yarı finalde Kocaeli Basket’i 71-66’lık skorla yenme başarısı gösteren karmamız adını Türkiye Şampiyonası’na yükselecek takımın belirleneceği final maçına yazdırdı.
Kocaeli Basket karşısında Enes İmralı 17 sayı ile en skorer oyuncumuz olurken, Gökhun Gazioğlu ve Utku Yüney 12’şer sayıyla galibiyete katkı koydu.
Finalde rakip Beşiktaş
Anadolu Şampiyonası’nda grubundan ikinci olarak çıkan, yarı finalde rakibini mağlup ederek adını finale yazdıran karmamız Cumartesi günü finallere yükselebilmek için Beşiktaş İstanbul ile karşılaşacak.
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.