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U16 Erkekler Karması Niğde’ye gitti

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U16 Erkekler Karması Niğde’ye gitti
Basketbol Federasyonu tarafından oluşturulan alt yaş kategorisi karmalarının Türkiye’de bölge şampiyonalarına katılımı devam ediyor. Federasyonun U16 Erkekler Karması bugün Niğde’de gerçekleştirilecek Türkiye Bölge Şampiyonası’na katılmak için adadan ayrıldı.
Antrenör Ahmet Dağer’in başkanlığındaki kafile 22-26 Şubat tarihlerinde yapılacak 4. Bölge elemelerine katılacak.
Elemelerde 15 takım yer alacak ve takımlar 4 grup halinde mücadele edecek. Grup birincilerinin çapraz eşleşmeyle oynayacakları maçlar sonunda Anadolu Şampiyonası’na katılacak olan ekipler belirlenmiş olacak.
 
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