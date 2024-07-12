U16'da YDÜ, şampiyonluğa göz kırptı

Yer: NEU RA 25 Spor Salonu

Hakemler: Deniz Orhunöz, Ahmet Enes Güngördü

YDÜ: Enişte (8), Salih (10), Ertan (10), Aral (8), Toprak, Doruk ((18), Hüseyin (4), Ersin, Baran (2), Erdem (7), Prınce, Efe (8)

Adaspor: Özgün (6), Kuzey (10). Konstantin (5), Şadan, Derin (8), Efe, Ali (4), Çınar (10), Ekim, Onur

İlk periyot; 35-14

İlk yarı: 52-23

Uçunca periyot: 71-37



Damdelen Petrol U 16 Etkekler Ligi finalinin ilk maçında Yakın Doğu Üniversitesi, Adaspor’u 83-43 yenerek seride 1-0 öne geçti.

İki maç kazanım esasına göre oynanan setinin ilk maçında YDÜ, NEU RA 25 Spor Salonu’nda konuk ettiği Adaspor karşısında baştan sona üstün oynadı.

İlk yarıda 52-23 üstün olan Yakın Doğu Üniversitesi maçı da Adaspor karşısında 83-43 kazandı ve şampiyonluk için önemli bir avantaj yaksladı.

İki takım 13 Temmuz cumartesi Mağusa Arena’da karşılaşacaklar.