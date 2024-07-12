U16'da YDÜ, şampiyonluğa göz kırptı

Yer: NEU RA 25 Spor Salonu
Hakemler: Deniz Orhunöz, Ahmet Enes Güngördü
YDÜ: Enişte (8), Salih (10), Ertan (10), Aral (8), Toprak, Doruk ((18), Hüseyin (4), Ersin, Baran (2), Erdem (7), Prınce, Efe (8)
Adaspor: Özgün (6), Kuzey (10). Konstantin (5), Şadan, Derin (8), Efe, Ali (4), Çınar (10), Ekim, Onur
İlk periyot; 35-14
İlk yarı: 52-23
Uçunca periyot: 71-37
Damdelen Petrol U 16 Etkekler Ligi finalinin ilk maçında Yakın Doğu Üniversitesi, Adaspor’u 83-43 yenerek seride 1-0 öne geçti.
İki maç kazanım esasına göre oynanan setinin ilk maçında YDÜ, NEU RA 25 Spor Salonu’nda konuk ettiği Adaspor karşısında baştan sona üstün oynadı.
İlk yarıda 52-23 üstün olan Yakın Doğu Üniversitesi maçı da Adaspor karşısında 83-43 kazandı ve şampiyonluk için önemli bir avantaj yaksladı.
İki takım 13 Temmuz cumartesi Mağusa Arena’da karşılaşacaklar.
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