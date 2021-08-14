U15’te YDÜ – Koopspor finali

Pro Temiz Lig U15 Erkekler Ligi’nde finalin adı Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) – Koopspor olurken, serinin ilk maçı Salı günü oynanacak

Basketbol Federasyonu tarafından düzenlenen Pro TemizLig U15 Erkekler Ligi’nde finalin adı Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) – Koopspor oldu.

Hafta arasında oynanan Play-off yarı final mücadelesi sonunda rakiplerine üstünlük kuran iki ekip adlarını finale yazdırdı.YDÜ Play-off yarı final serisinde karşılaştığı Soyer Hacıganimler karşısında 90-49 ve 99-39’luk skorlarla galip gelerek ilk finalist oldu. Yarı finalin diğer ayağında Koopspor rakibi Mağusa Gelişim Akademisi’ni 56-53 ve 69-46 mağlup ederek finale yükseldi.

Serinin ilk maçı Salı günü

YDÜ ile Koopspor arasında oynanacak final serisi maçları Atatürk Spor Salonu’nda yer alacak. Serinin ilk maçı 17 Ağustos Salı günü ikinci maçı 19 Ağustos Perşembe günü oynanacak. Her iki karşılaşma da 19.00’da başlayacak. İki galibiyet alanın şampiyon olacağı seride eşitlik olması halinde üçüncü maç Atatürk Spor Salonu’nda 20 Ağustos Cuma günü saat 17.00’de oynanacak.

