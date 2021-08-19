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U15'in şampiyonu YDÜ

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U15'in şampiyonu YDÜ
KKTC Basketbol Federasyonu tarafından düzenlenen Pro Temizlig U15 Ligi'nin şampiyonu Yakın Doğu Üniversitesi oldu.
Koopspor karşısında final serisinin ilk maçını 81-61 kazanan YDÜ ilginç bir tesadüfle ikinci maçı da 81-61 kazanarak şampiyonluğa ulaştı. YDÜ'de Enes İmralı 29 sayı üreterek maçın en skorer ismi oldu. Şampiyon YDÜ'ye kupasını federasyon yetkilileri takdim etti.
 
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