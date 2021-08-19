U15'in şampiyonu YDÜ

KKTC Basketbol Federasyonu tarafından düzenlenen Pro Temizlig U15 Ligi'nin şampiyonu Yakın Doğu Üniversitesi oldu.

Koopspor karşısında final serisinin ilk maçını 81-61 kazanan YDÜ ilginç bir tesadüfle ikinci maçı da 81-61 kazanarak şampiyonluğa ulaştı. YDÜ'de Enes İmralı 29 sayı üreterek maçın en skorer ismi oldu. Şampiyon YDÜ'ye kupasını federasyon yetkilileri takdim etti.

