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U15 Başkent Kupası, Kemal Saraçoğlu Vakfı yararına yapılıyor

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Tüm geliri Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı’na bağışlanacak “U15 Başkent Kupası” futbol turnuvasının programı açıklandı.

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U15 Başkent Kupası, Kemal Saraçoğlu Vakfı yararına yapılıyor



Kemal Saraçoğlu Vakfı yararına gerçekleşecek futbol turnuvası hakkında açıklama yapan organizatör Hüseyin Eryaman, öncelikle futbolumuzun efsanelerinden Raif Örtunç emeklerinin büyük olduğuna dikkat çekerek, Miracle Değirmenlik, China Bazaar Gençlik Gücü, Yonpaş Dumlupınar TSK, Göçmenköy İYSK, Hamitköy ŞHSK, Gönyeli SK, Küçük Kaymaklı TSK ve Yenicami Spor Kulüplerine duyarlılıkları ve yaptıkları maddi katkılardan dolayı teşekkürlerini sundu.

Ayrıca, futbol sahaları için katkı koyan Spor Dairesine, karşılaşmaların yönetilmesine katkı koyan hakemlere ve sponsor olan Cypri-Cola (EVSU ltd.), Akantürk Copy Center, Özkan Bardak ve Ahmet Kansal’a çok teşekkür ederek başarılı bir organizasyon geçmesini diledi.

5-10 Eylül tarihlerinde, 16.30 – 19.00 saatleri arasında yapılacak turnuvada karşılaşmalar Atilla Topaloğlu Spor Tesisleri ve Göçmenköy Antrenman Sahasında ve final maçının ise Atatürk Stadyumu’nda oynanacağı bilgisini veren organizatör Hüseyin Eryaman, açıklamasının sonunda, en büyük temennisinin bu organizasyonun, ileride yapılacak benzeri organizasyonlara öncülük etmesi olduğunu söyleyerek kanser sürecindeki çocuklara katkı sağlanacak bu etkinliğe, tüm futbol severleri davet etti.


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