U14 Liginde şampiyon YDÜ

Kılıf & Kılıf U 14 Erkekler Ligi’nde şampiyon Yakın Doğu Üniversitesi oldu.
Atatürk Spor Salonu’nda oynanan final serisi ikinci maçında Soyer Aksu’yu 66-44 yenen Yskın Doğu Üniversitesi seriyi 2-0 kazanarak şampiyon oldu.
Kupayı kazanan Yakın Doğu Üniversitesi’ne lig sponsorü Kılıf ₺ Kılıf Direktörü Yahya Cem Günsur ile Basketbol Federasyonu Başkanı Ertuğ Nasıroğlu birlikte verdi.
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