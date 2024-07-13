U14 Liginde şampiyon YDÜ

Kılıf & Kılıf U 14 Erkekler Ligi’nde şampiyon Yakın Doğu Üniversitesi oldu.

Atatürk Spor Salonu’nda oynanan final serisi ikinci maçında Soyer Aksu’yu 66-44 yenen Yskın Doğu Üniversitesi seriyi 2-0 kazanarak şampiyon oldu.

Kupayı kazanan Yakın Doğu Üniversitesi’ne lig sponsorü Kılıf ₺ Kılıf Direktörü Yahya Cem Günsur ile Basketbol Federasyonu Başkanı Ertuğ Nasıroğlu birlikte verdi.