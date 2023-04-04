U14 Karmamızdan gururlandıran başarı

Türkiye Karaman’da düzenlenen Türkiye U14 Bölge Şampiyonası’na katılan KKTC Basketbol Federasyonu Karması, oynadığı 2 maçta aldığı galibiyetlerle önemli bir başarıya imza attı ve Sivas’ta düzenlenecek Anadolu Şampiyonası’na katılmayı garantiledi

Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye U14 Bölge Şampiyonası’na katılan KKTC Basketbol Federasyonu Karması, oynadığı 2 karşılaşmayı da kazanarak Anadolu Şampiyonası’na katılmaya hak kazandı.

Türkiye U14 bölge şampiyonaları erkeklerde Edirne, Balıkesir, Afyonkarahisar, Aydın, Karabük, Kırşehir, Konya, Karaman, Batman ve Samsun, kızlarda Çanakkale, Tekirdağ, Isparta, Uşak, Zonguldak(Ereğli), Niğde, Tunceli, Tokat illerinde düzenleniyor.

ÖNCE MERSİN, SONRA DA KARAMAN’I YENDİK

Karaman’da düzenlenen bölge şampiyonasına katılan ekibimiz, oynadığı 2 maçta aldığı galibiyetlerle önemli bir başarıya imza attı ve Sivas’ta düzenlenecek Anadolu Şampiyonası’na katılmayı garantiledi.

Karmamız ilk maçında Mersin İnanç Spor Kulübü ile çekişmeli geçen bir mücadeleye çıktı. Karşılaşmayı 66-58 kazanan ekibimiz, bugün de Karaman Özel İdare Spor Kulübü ile oynadı. Maçtan 99-24 galip ayrılan U14 Karmamız, büyük bir sevinç yaşadı.

GÖZLER SİVAS’TA YAPILACAK ANADOLU ŞAMPİYONASI’NA ÇEVRİLDİ

Sivas’ta düzenlenecek Anadolu Şampiyonası 15-19 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek ve Basketbol Federasyonu U14 Karması, ülkemizi bu zorlu organizasyonda temsil edecek.

Konuyla ilgili görüşlerini aldığımız karmamız antrenörleri Ahmet Dağer ve Tufan Akansoy, başarılı bir turnuvayı tamamladıklarını, oyuncularımızın büyük mutluluk yaşadığını ve Sivas’ta düzenlenecek Anadolu Şampiyonası’na en iyi şekilde hazırlanacaklarını açıkladı.

