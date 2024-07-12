banner913
banner932
Hala Sultan Camii’nde “15 Temmuz Şehitlerini Yad” programı düzenlendi
Hala Sultan Camii’nde “15 Temmuz Şehitlerini Yad” programı düzenlendi
13 0
En çok yağış Girne bölgesine düştü
En çok yağış Girne bölgesine düştü
21 0
 
Dujarric dünkü basın brifinginde Kıbrıs'la ilgili konuştu
Dujarric dünkü basın brifinginde Kıbrıs'la ilgili konuştu
19 0
Sokak ortasında rezalet!
Sokak ortasında rezalet!
26 0
‘Öğrenci’ye bakın!
‘Öğrenci’ye bakın!
42 0
SOS Kreş ve Anaokulu yıl sonu etkinliği yapıldı
SOS Kreş ve Anaokulu yıl sonu etkinliği yapıldı
35 0
Arıklı:
Arıklı: "Gazimağusa Limanı'nın, Türk devletlerinin bir üssü olmasını istiyoruz"
21 0
banner1032

U10 Junior Lig ve U12 Easy Lig devam ediyor

banner1020

banner974
U10 Junior Lig ve U12 Easy Lig devam ediyor
banner971
Basketbol Federasyonu ve Vedat Kaner Vakfı sponsorlüğünde düzenlenen U 10 Junior Lig ile U 12 Easy Lig’nde ikinci maçlar yarın oynanacak.
Atatürk Spor Salonu’nda saat 10.00’dan itibaren oynanacak maçlarda 3 U 10 Junior Lig ve 3 de U 12 Easy Lig karşılaşmaları gerçekleştirilecek.
Program şöyle:
Saat 10.00 Alsancak – Actlanders (U 12 Easy Lig)
Saat 11.00 Levent – Yakın Doğu Üniversitesi (U 12 Easy Lig)
Saat 12.00 Levent – Fast Break (U 10 Junior lig)
Saat 13.00 UP – Kıvılcım Gençlik Gücü (U 10 Junior Lig)
Saat 14.00 Kıvılcım Gençlik Gücü – Soyer (U 10 Junior Lig)
Saat 15.00 Necat Brıtısh – Kıvılcım Gençlik Gücü (U 12 Easy Li)
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.