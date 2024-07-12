U10 Junior Lig ve U12 Easy Lig devam ediyor

Basketbol Federasyonu ve Vedat Kaner Vakfı sponsorlüğünde düzenlenen U 10 Junior Lig ile U 12 Easy Lig’nde ikinci maçlar yarın oynanacak.
Atatürk Spor Salonu’nda saat 10.00’dan itibaren oynanacak maçlarda 3 U 10 Junior Lig ve 3 de U 12 Easy Lig karşılaşmaları gerçekleştirilecek.
Program şöyle:
Saat 10.00 Alsancak – Actlanders (U 12 Easy Lig)
Saat 11.00 Levent – Yakın Doğu Üniversitesi (U 12 Easy Lig)
Saat 12.00 Levent – Fast Break (U 10 Junior lig)
Saat 13.00 UP – Kıvılcım Gençlik Gücü (U 10 Junior Lig)
Saat 14.00 Kıvılcım Gençlik Gücü – Soyer (U 10 Junior Lig)
Saat 15.00 Necat Brıtısh – Kıvılcım Gençlik Gücü (U 12 Easy Li)
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