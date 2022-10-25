U-20’de Koopspor, U-15’te GAÜ kazandı

Erkekler U20 Ligi’nde ikinci hafta maçlarından olan Girne Amerikan Üniversitesi ile Koopspor karşı karşıya gelirken kazanan 73-61’lik skor ile deplasman ekibi Koopspor oldu. U-15 Ligindeki GAÜ – Koopspor mücadelesinin galibi ise GAÜ oldu

KKTC Basketbol Federasyonu 2022-2023 sezonunu gelişim ligleri ile açarken, iki kategoride maçlar oynanmaya devam ediyor. 24 Ekim Pazartesi akşamı hem Erkekler U20 Ligi hem de Erkekler U15 Ligi’nde 2 ayrı mücadele izleyenlere keyif verdi.

U20’DE GECENİN GALİBİ KOOPSPOR

6 takımın yer aldığı Erkekler U20 Ligi’nde ikinci hafta devam ediyor. Önceki gün YDÜ’nün Akdeniz Spor Birliği’ni 92-29 yenmesinin ardından Girne Amerikan Üniversitesi ile Koopspor karşı karşıya geldi. Girne Ertuğrul Apakan Spor Salonu’nda oynanan maç oldukça çekişmeli geçerken, kazanan 73-61’lik skor ile deplasman ekibi Koopspor oldu.

Maçın en skorer ismi Koopspor adına 35 sayı üreten Halil Çetinyay oldu, Arda Göztaşı da 22 sayı ile takımı adına önemli işlere imza attı. GAÜ’de 23 sayı üreten Aykut Fidansoy ilk maçta olduğu gibi ikinci maçta da takımının skor yükünü çeken isimlerin başında geldi.



Erkekler U20 Ligi Puan Durumu:



Takım O G M P

1-YDÜ 2 2 - 4

2-Koopspor 2 2 - 4

3-GAÜ 2 1 1 3

4-Akdeniz 2 - 2 2

5-MGA 1 - 1 1

6-Soyerspor 1 - 1 1



U15’LERDE KAZANAN GAÜ

Bu yıl 2 ayrı grupta 12 takımın yer aldığı Erkekler U15 Ligi’nde Beyaz Grup’un ilk maçı oynandı. Girne Amerikan Üniversitesi ile Koopspor B takımı, Girne Ertuğrul Apakan Spor Salonu’nda karşılaştı. Mücadelenin galibi 49-29’luk skor ile GAÜ oldu.

GAÜ’de Efe Emirhoca 14, Ali Taha Yıldırır ise 13 sayı ile mücadeleyi tamamlarken, Koopspor B takımının en skorer oyuncusu 10 sayı üreten Doruk Taşeri oldu.



Erkekler U15 Ligi’nde bugünün maç programı:

26 Ekim Çarşamba

18.00 Ceasar L. G.Birliği-TED U15-Beyaz Grup (İskele Spor Salonu)

16.30 YDÜ-DAÜ U15-Kırmızı Grup (YDÜ Ra-25 Spor Salonu)

