U 20’de ikinci finalist belli oluyor

Basketbol U 20 Erkekler Ligi’nde Yakın Doğu Üniversitesi’nin finaldeki rakibi bu gece belli olacak.

Mağusa Arena’da oynanacak karşılaşmada Adaspor ile Soyerspor saat 19.00’da karşılaşacaklar.

İki takım arasında oynanan ilk maçı Soyerspor 74-68 kazanmıştı.



U 14’te zirve maçı

Kılıf & Kılıf U 14 Erkekler Ligi’nde 9.hafta bu gece zirve mücadelesine sahne olacak.

Ataürk Spor Salonu’nda oynanacak maçta yenilgisiz lider Yakın Doğu Üniversitesi ile ikinci sırada tek yenilgisi olan Soyer Aksu saat 20.00’de mücadele edecekler.

Ligin diğer maçında Kıvılcım Gençlik Gücü ile Akdeniz Spor Birliği saat 18.00’de Atatürk Spor Salonu’nda mücadele verecekler.