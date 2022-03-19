U-16 Karması İskele'de kampa girdi

KKTC Basketbol Federasyonu tarafından oluşturulan U16 Erkekler Karması, Çanakkale’de düzenlenecek Türkiye Anadolu Şampiyonası öncesi İskele’de kampa girdi.
Geçtiğimiz ay Niğde’de düzenlenen Türkiye Bölge Şampiyonası’nda önemli bir başarı elde eden karma Anadolu Şampiyonası’na katılmaya hak kazanmıştı. Çanakkale’de düzenlenecek organizasyona hazırlık kapsamında U16 karması 18-19 Mart tarihlerinde İskele’de kampa girdi.
Noyanlar ve Narin Eatery’den anlamlı katkı
Hazırlıklarını İskele Dr. Fazıl Küçük Spor Salonu’nda gerçekleştiren karmaya ülkemizin güzide kurumlarından olan Noyanlar Şirketler Grubu ve Narin Eaterysponsor olarak anlamlı bir destek verdi. Karma 29 Mart’ta başlayacak Anadolu Şampiyonası’na katılmak için 28 Mart’ta adadan ayrılacak.
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