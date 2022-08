Tüzünkan: Birçok yeniliğe imza attık

Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Tüzünkan “2 yıldan beridir hizmet veriyoruz, birçok değişikliğe yeniliğe imza attık ve bundan onur duyuyoruz. Benim gözümde en önemlileri U 20 Ligi ve Ünilig’dir, bunun yanında 3x3 organizasyonu da basketbolumuza ayrı bir hava katmıştır”

Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi, Ünilig Direktörü ve Kurumsallaşma Sorumlusu Ali Tüzünkan, yönetim kurulu olarak geçirdikleri süreyi ve gelecekle ilgili plan projelerini açıkladı. Ali Tüzünkan, Prolig yanında Ünilig, 3X3 organizasyonları, gelişim ligleri konularında gelinen aşamalar hakkında konuşurken, Kadınlar Ligleri konusunda da müjdeli açıklamalar yaptı.“BİR OYUNCUNUN PROLİG SEVİYESİNE KADAR YÜKSELEBİLECEĞİ BİR MEKANİZMA OLUŞTURDUK”“2 yıldan beridir hizmet veriyoruz, birçok değişikliğe yeniliğe imza attık ve bundan onur duyuyoruz. Benim gözümde en önemlileri U 20 Ligi ve Ünilig’dir, bunun yanında 3x3 organizasyonu da basketbolumuza ayrı bir hava katmıştır. Saydığım bu 3 ligle birlikte oyuncu havuzu zenginleşmektedir, şu anda herhangi bir oyuncunun Prolig seviyesine kadar yükselebileceği sistematik bir mekanizma oluşmuş durumdadır ve bu mekanizma ufak dokunuşlarla çok daha etkin seviyeye gelecektir. Günün sonunda da bu Prolig’de büyümeye hizmet edecektir“YENİ SEZON PLANLAMASINI HAZIRLADIK, İLK ETAPTA DA PROLİG KULÜPLERİYLE PAYLAŞTIK”2022-23 sezonu için hangi kategorinin ne zaman başlayıp ne zaman biteceği, hangi şekilde oynanacağı konularını yaz boyu süren çalışmalarla tamamladık. İlk etapta da bunu Prolig kulüpleri ile paylaşıp geri dönüşleri aldık. Planlamamız Aralık ayı ortası ligleri başlatmaktır. Kasım ayında da mini bir hazırlık turnuvası gerçekleştireceğiz. Prolig yabancı oyuncu kontenjanları konusunda görüş birliği oluşmuş gibi görünüyor, buna göre de 2+2 kontenjan uygulaması düşünmekteyiz. Oyunculardan 1 tanesi profesyonel maaşlı oyuncu olacak. Kulüplerle yaptığımız toplantıda birçok konuyu ele alma fırsatımız oldu. 6 takımın bazılarında sponsorluk görüşmeleri devam ediyor, 4 tanede sıkıntı görünüyor, sıkıntı yaşayanlara çözüm bulma konusunda yardımcı olmak istiyoruz, bu noktada arzu ederlerse network ağımızı paylaşabileceğimizi kendilerine aktardık.“BU AY GENÇ KADINLAR, EYLÜL AYINDA DA BÜYÜK KADINLAR LİGİNİ OYNATACAĞIZ”Kadınlar Ligi konusunda da federasyon olarak adımlar atmayı sürdürüyoruz. Bu kapsamda Ağustos ayı ortasında genç kadınlar, Eylül ayı ortasında da büyük kadınları oynatıp 2021-22 sezonunu kapatacağız. Kadınlarda bazı kulüpleri basketbolun içine çekme gayretimiz, bunu da oyuncu havuzundan yararlandırma çalışmamız söz konusudur. Yakında bir camia kulübünü basketbola kazandırmaya hazırlanıyoruz.“3X3 TURNUVALARI DÜNYA STANDARTLARINDA YAPILIYOR”3x3 çalışmalarımız da devam ediyor, Ağustos sonu İskele, Eylül ve Ekim aylarında da Girne ve Lefkoşa’da organizasyonlar yapmayı planlıyoruz. 3x3 organizasyonları ile de ülkeye yeni bir standart getirdik. Geçtiğimiz yıl 3x3 olimpiyat sporu olmasıyla beraber, Normal sezon dışında yapılan bu organizasyonlar artık dünya standartlarında turnuva düzenlememizi sağlıyor. 3x3 turnuvaları oyuncuların sakatlığını önleyen official/resmi zemin, bire bir 3x3 kuralları, led skor bord, istatistik, yayın ve shot clock ortamında oynanıyor. Gençler ve profesyonel oyuncular yıllar boyunca beton veya asfalt zeminde oynardı. Artık profesyonel oyuncularımızda bu turnuvalara daha çok ilgi gösteriyor. Bu turnuvalar ayrıca gençlerin spora ilgilisinin artmasını sağlıyor.“ÜNİLİG HEYECANI BİR BAŞKAYDI, DAHA DA YUKARI ÇEKECEĞİZ”Ünilig’de tüm hedeflerimize ulaştık, özellikle final four serisi uzun yıllardır özlenen görüntüler yaşattı. Tıklım tıklım, tribünler önünde kaliteli ve heyecanlı maçlar oynandı, Bu noktada üniversitelerin de memnuniyetini gördük. Ünilig’den çıkıp Prolig’de oynayan 12 oyuncu oldu ve tümü de takımlarına önemli katkı sağladı. İslander Cup organizasyonumuz da çok beğenildi. Ufak tefek düzenlemelerle yeni sezonda Ünilig’i daha yukarı çekeceğiz. Burada amaç kendi kendini finanse eden bir noktaya taşımaktır, bunun için de sponsorluk çalışmalarımız sürüyor. Easy lig turnuvamız da oynanmaya devam ediyor, skorbord kapalı şekilde olduğu için oyuncular son ana kadar oyundan kopmuyor.“HAKKIMIZ OLAN KATKIYI ALMAK İÇİN HER TÜRLÜ ÇABAYI GÖSTERECEĞİZ”Mali genel kurulumuz eylül ayında olacak. Tartışmaya mahal vermeyecek şekilde tamamlayacağız. Devletten de mali yönden hakkımız olan katkıyı almak için her türlü çabayı göstereceğiz, sponsorlukla ilgili zor koşullar yaşansa da elimizden geleni yapmayı sürdüreceğiz.