Türkiye galibiyetle başladı

EuroBasket 2022'de Türkiye A Erkek Milli Basketbol Takımı, Karadağ'ı 72-68 mağlup ederek, şampiyonaya galibiyetle başladı. ShaneLarkin 18, Cedi Osman ise 15 kaydetti

FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası’nda mücadele eden A Erkek Milli Takımımız, A Grubu’ndaki ilk maçında Karadağ’ı 72-68'lik skorla mağlup etti.

Millilerimiz grubundaki ikinci maçında 3 Eylül Cumartesi günü TSİ 17.15’te Bulgaristan ile karşı karşıya gelecek.

Ay-yıldızlılarımız müsabakaya ŞehmusHazer, Furkan Korkmaz, Cedi Osman, Alperen Şengün ve Sertaç Şanlı beşiyle başladı. Karşılaşmanın ilk yarısını millilerimiz 41-31 önde tamamladı.

A Erkek Milli Takımımızda ShaneLarkin 18, Cedi Osman 15 ve Alperen Şengün 12 sayıyla mücadeleyi noktaladı. Karadağ’da ise BojanDubljevic 18 sayıyla oynadı.

