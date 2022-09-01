Türkiye galibiyetle başladı

FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası’nda mücadele eden A Erkek Milli Takımımız, A Grubu’ndaki ilk maçında Karadağ’ı 72-68'lik skorla mağlup etti.
Millilerimiz grubundaki ikinci maçında 3 Eylül Cumartesi günü TSİ 17.15’te Bulgaristan ile karşı karşıya gelecek.
Ay-yıldızlılarımız müsabakaya ŞehmusHazer, Furkan Korkmaz, Cedi Osman, Alperen Şengün ve Sertaç Şanlı beşiyle başladı. Karşılaşmanın ilk yarısını millilerimiz 41-31 önde tamamladı.
A Erkek Milli Takımımızda ShaneLarkin 18, Cedi Osman 15 ve Alperen Şengün 12 sayıyla mücadeleyi noktaladı. Karadağ’da ise BojanDubljevic 18 sayıyla oynadı.
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