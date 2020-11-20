Türkiye A Milli Basketbol Takımı'nda Ufuk Sarıca dönemi bitti

TBF'den yapılan açıklamada, "A Erkek Milli Takım Başantrenörümüz Sayın Ufuk Sarıca ile birlikteliğimiz sona erdirilmiştir. Ufuk Sarıca ve bu görev süresince her türlü desteği veren Pınar Karşıyaka Spor Kulübüne teşekkür ederiz." denildi.

2017 yılında Ergin Ataman'ın ardından milli takımın başına geçen Ufuk Sarıca, ay-yıldızlılar ile 2017 Avrupa Şampiyonası'na son 16 turunda İspanya'ya yenilerek veda etmişti.

Ay-yıldızlılar, yine Ufuk Sarıca yönetiminde Çin'de düzenlenen 2019 Dünya Kupası'nda da beklentilerin uzağında kalmıştı. Şampiyonaya Japonya galibiyeti ile başlayan milliler, sonraki maçlarda Amerika Birleşik Devletleri ve Çekya'ya yenilerek bir üst tura çıkma şansını kaybetmişti.

Klasman maçlarına çıkan milli takım, turnuvayı 22'inci sırada tamamlamıştı.

A Milli Takım, Ufuk Sarıca yönetiminde 2021 Avrupa Basketbol Şampiyonası Elemeleri'ne de yenilgiler alarak başladı. Hollanda ve İsveç'e mağlup olan Milliler, gruptaki şansını da zora soktu.

Ay-yıldızlılarda başantrenörlük görevi için geçen ay TOFAŞ ile yollarını ayıran Orhun Ene'nin ismi ön plana çıkıyor. Tecrübeli koç, milli takımda uzun yıllar yardımcı antrenörlük yaptı.

Orhun Ene, 2011 yılında BogdanTanjeviç'in yerine başantrenörlük görevine getirilmişti. 2011 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda ay-yıldızlı takımın başında bulunan tecrübeli koç, turnuvaya ikinci turda veda edilmesinin ardından görevi bırakmıştı.

