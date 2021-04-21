Top Sağlık Bakanlığında

Orhun Mevlit başkanlığındaki Basketbol Federasyonu yönetim kurulu, basketbol maçlarının başlaması için çalışmalarını sürdürüyor.

Takımlarını antrenmanlara başlatan Basketbol Federasyonu yönetim kurulu, ligin başlaması için de devlet yetkilileri nezdinde de temaslar yapıyor.

Basketbol Federasyonu yönetim kurulu, federasyonun resmi sayfasından yaptığı videolu paylaşımda topu Sağlık Bakanlığına atarken, paylaşımda “Basketbolun başlayabilmesi için, Sağlık Bakanlığı’ndan onay bekliyoruz!” ifadeleri kullanıldı.



