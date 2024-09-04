Temur, Sırbistan’da denenmeye gitti

Basketbol Federasyonu kulüplerinden Ceasar L. Gençler Birliği oyuncusu Temur Rustamov Sırbistan Basketbol Ligindeki takımlardan aldığı teklifleri değerlendirmek üzere Sırbistan'a gitti.

Ceasar L. Gençler Birliği Kulübü’nün 2023-2024 sezonunda almış olduğu 90. Yıl İskele Kupası ve Extend Büyük Erkekler Ligi Şampiyonluğuna koymuş olduğu katkılarla bilinen Temur Rustamov için Ceasar L. Gençler Birliği şu mesajı yayınladı:

“Kıbrıs'ta her zaman bir ailen olduğunu unutma Temur.

Yolun açık olsun. Başarılar dileriz.”



