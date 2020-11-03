Tamakan’a Soyerspor forması hediye ettiler

Basketbol Büyük Erkekler Ligi takımlarından Soyerspor, yaptığı isim sponsorluğu anlaşması ile güçlenmişti.

Ülkemizin tanınmış işadamlarından Beyzade Tamakan’a ait Hacıganimler Sondaj şirketi, Soyerspor’un isim sponsoru olmuştu. Bu isim anlaşması ile birlikte kulüp ilk maçı olan Çetinkaya maçına Soyer Hacıganimler ismi ile çıktı.

Sponsor şirket direktörü Beyzade Tamakan’a Çetinkaya maçı öncesinde katkılarından ötürü Soyerspor Başkanı Tahir Soyer ve takımın başantrenörü Ahmet Şahinsoy tarafından forma ve plaket takdimi yapıldı.

