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Süper Kupa Fenerbahçe Opet'in

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İki Türk takımının karşı karşıya geldiği FIBA Kadınlar Basketbol Süper Kupası'nda Beşiktaş'ı 79-63 mağlup eden Fenerbahçe Opet, bir kez daha kupanın sahibi oldu

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Süper Kupa Fenerbahçe Opet'in
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Beşiktaş: 63 - Fenerbahçe Opet: 79
Salon: Basketbol Gelişim Merkezi
Hakemler: Yasmina Alcaraz Moreno (İspanya), Amal Dahra (Fransa), Veronika Obertova (Slovakya)
Beşiktaş: Lazic 4, Winterburn 14, Mühl 11, Elif Bayram 14, Hillsman 20, Melek Uzunoğlu, Hatice Gülçelik, Özge Özışık, Gizem Başaran Turan
Fenerbahçe Opet: Allemand 7, Sevgi Uzun 15, Williams 11, Meesseman 14, Badiane 10, Milic 6, Atkins 12, Olcay Çakır 2, Alperi Onar, Charles 2, Tilbe Şenyürek, İdil Saçalır
1. Periyot: 16-16
Devre: 37-33
3. Periyot: 51-55
 
Fenerbahçe Opet, ertelenen FIBA Kadınlar Süper Kupa karşılaşmasında Beşiktaş'ı 79-63 mağlup ederek kupanın sahibi oldu.
Çarşamba günü 1 dakika 56 saniye oynandıktan sonra taraftarların sahaya yabancı madde atmasından dolayı durdurulan ve ertelenen karşılaşma, dün kaldığı yerden devam etti.
 
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