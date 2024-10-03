Süper Kupa Fenerbahçe Opet'in

İki Türk takımının karşı karşıya geldiği FIBA Kadınlar Basketbol Süper Kupası'nda Beşiktaş'ı 79-63 mağlup eden Fenerbahçe Opet, bir kez daha kupanın sahibi oldu

Beşiktaş: 63 - Fenerbahçe Opet: 79

Salon: Basketbol Gelişim Merkezi

Hakemler: Yasmina Alcaraz Moreno (İspanya), Amal Dahra (Fransa), Veronika Obertova (Slovakya)

Beşiktaş: Lazic 4, Winterburn 14, Mühl 11, Elif Bayram 14, Hillsman 20, Melek Uzunoğlu, Hatice Gülçelik, Özge Özışık, Gizem Başaran Turan

Fenerbahçe Opet: Allemand 7, Sevgi Uzun 15, Williams 11, Meesseman 14, Badiane 10, Milic 6, Atkins 12, Olcay Çakır 2, Alperi Onar, Charles 2, Tilbe Şenyürek, İdil Saçalır

1. Periyot: 16-16

Devre: 37-33

3. Periyot: 51-55



Fenerbahçe Opet, ertelenen FIBA Kadınlar Süper Kupa karşılaşmasında Beşiktaş'ı 79-63 mağlup ederek kupanın sahibi oldu.

Çarşamba günü 1 dakika 56 saniye oynandıktan sonra taraftarların sahaya yabancı madde atmasından dolayı durdurulan ve ertelenen karşılaşma, dün kaldığı yerden devam etti.

