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Spor toplumlara moraldir

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Basketbol Federasyonu yetkilileri, Erhan Arıklı’ya dünyada sporun devam ettiğini, bunun toplumlara moral olduğunu aktararak, basketbol liglerinin açılması talebini iletti

Spor toplumlara moraldir
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Orhun Mevlit başkanlığındaki Basketbol Federasyonu yönetimi, spordan sorumlu Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı ile basketbolun geleceğini görüştü. Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’nda gerçekleştirilen görüşmede Spor Dairesi Genel Yönetim Kurulu Üyesi Mete Topçu da hazır bulundu. Basketbol Federasyonu yetkilileri, Bakan Arıklı’ya tüm dünyada spor faaliyetlerinin devam ettiğini, bunun da toplumlara moral olduğunu aktararak, 28 Nisan’da basketbol liglerinin açılması taleplerini iletti.
Bakan Erhan Arıklı ise konuşmasında basketbol liglerinin başlaması gerektiğini, bu öneriyi Sağlık Üst Kurulu ile değerlendirerek Cuma günkü Bakanlar Kurulu’na taşıyacağını ileterek, ilk oynanacak basketbol karşılaşmasını da izlemeye gideceğini kaydetti.
Bakan Arıklı, oynanacak maçların televizyon ve internet üzerinden yayınlanması ve bu sayede topluma moral aşılanması tavsiyesinde de bulundu.
 
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