Soyerspor’dan farklı başlangıç: 93-25

KKTC Basketbol Federasyonu tarafından organize edilen Büyük Erkekler Ligi’nde ilk haftanın ikinci maçında Soyerspor ile Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) karlı karşıya geldi. Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda oynanan mücadeleyi Soyerspor 68 sayı farkla 93-25 kazandı.

Maçın ilk yarısını da 46-15 üstün geçen Soyerspor, bu sonuçla lig tarihinin en farklı skorlarından birisine imza atmış oldu.



Hasan Kasap’tan etkili performans

Soyerspor’da Hasan Kasap 25 sayı, 11 ribaunt, 5 asist ve 5 top kapmayla takımın galibiyetinde öne çıkan isim oldu. Ev sahibi ekipte Alperen Güner de 16 sayı 17 ribaunt ile sivrilen bir diğer oyuncu olurken, Kemal Taşçı ve Hasan Debeş 12’şer, Mert Aksu da 11 sayı ile skor katkısı yapan isimler arasında yer aldı.

DAÜ’de hiçbir oyuncu çift haneli sayılara ulaşamazken, takımın en skorer oyuncuları 6’şar sayı atan Uğur Kaya ve Hasan Sakallı oldu.

