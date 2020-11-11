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Soyer’den, Koopspor’a soğuk duş

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Açılış Kupasında Soyer Hacıganimler, şampiyonluk adayı Koopspor’u 11 sayı farkla 75-64 mağlup ederek yoluna kayıpsız devam ederken, Koopspor ilk yenilgisini aldı. Maçın en skorer ismi Koopspor adına 21 sayı kaydeden Kercem İnancı oldu

Soyer’den, Koopspor’a soğuk duş
Basketbol Federasyonu tarafından organize edilen Açılış Kupasında üçüncü hafta başlarken, haftanın açılış maçında Koopspor ile Soyer Hacıganimler, Atatürk Spor Salonu’nda karşılaştı.
İlk iki haftayı galibiyetle kapatan iki ekip arasındaki mücadeleden galibiyetle ayrılan tarafü 11 sayı farkla 75-64’lük skorla Soyer oldu. Özellikle son periyotta sergilediği 24-9’luk performans neticesinde Soyer, 25-18, 41-40, 55-51 ve 64-75’lik periyotlarla kupada üçüncü maçında üçüncü galibiyetini aldı. Koopspor ise ilk kez yenilgi yaşadı.
Karşılaşmanın en skorer ismi Koop adına 21 sayı kaydeden Kercem İnancı oldu. Soyer’in en skorer isimleri ise 16’şar sayı ile oynayan Mert Aksu ve Hasan Kasap oldu.
Kupaya 12 Kasım Perşembe günü RA 25 Spor Salonu’nda saat 19.00’da başlayacak maçta Yakın Doğu Üniversitesi - Çetinkaya TSK mücadelesi ile devam edilecek.
 
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