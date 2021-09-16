Soyer transfer şov yaptı

Soyer Hacıganimler, Büyük Erkek Takımına önemli transferler gerçekleştirirken, İhsan Üğütücü, Batuhan Tüzmen, Chi, Halil Kutruza, Andım Eryılmaz ve Sercem İnancı’ya Basketbol Federasyonunda resmi imzaları attırdı

Basketbol Büyük Erkekler Ligi takımlarından Soyer Spor Kulübü Soyer Hacıganimler, Büyük Erkek Basketbol Takımına önemli transferler gerçekleştirdi.

Soyer Hacıganimler, İhsan Üğütücü, Batuhan Tüzmen, Chi, Halil Kutruza, Andım Eryılmaz ve Sercem İnancı’yaBasketbol Federasyonunda resmi imzaları attırdı.

Soyer Hacıganimler kulübünden transferlerle ilgili yapılan açıklamada iseşu ifadelere yer verildi:

“Transfer ettiğimiz basketbolculara formamız altında nice başarılar dileriz.Süreç içerisinde transfer ettiğimiz oyuncularımız ve kendi mevcut kadromuzdaki oyuncularımız ile birlikte güzel bir sezon geçireceğimize inanıyoruz.

Bu kadronun oluşumunda emeği geçen, fedakarlık gösteren tüm paydaşlar; sponsorumuz Beyzade Tamakan, Takım Menajerimiz Ahmet Şahinsoy, hocamız ve sporcularımıza,kulüp olarak teşekkür ederiz.”

