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Soyer iyi, Çetinkaya kötü başladı

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Açılış Kupası üçüncü maçında Soyer Hacıganimler ile Çetinkaya arasındaki mücadeleden Soyerspor 34 sayı fark ile 75-41 galip ayrıldı. 29 sene sonra parkeye dönen Çetinkaya, ilk maçını kaybetmiş oldu

Soyer iyi, Çetinkaya kötü başladı
Pandemi süreci sonrasında Orhun Mevlit başkanlığındaki yeni yönetim kurulunun, Sağlık Bakanlığı ile imzaladığı protokol sonrasında Basketbol Büyük Erkekler Ligine hazırlık amacıyla düzenlenen Açılış Kupası üçüncü maçındaSoyer Hacıganimler ile Çetinkaya, Necati Taşkın Spor Salonu’nda karşı karşıya geldi.
Baştan sona üstün bir oyun ortaya koyan Soyerspor mücadeleden 34 sayı fark ile 75-41 galip ayrıldı. Soyer Hacıganimler’de yeni transfer Kemal Taşçı 19 sayı üreterek maçın en skorer ismi olurken Alperen Güner 13 sayı 20 ribaund ile ‘double-double’ yaptı.
Yıllar sonra parkeye dönüş yapan Çetinkaya’da 10 sayı atan Yuhi Jonathan çift hanelere ulaşan tek isim oldu. Kadri Alagöz’ün koçluğunu yaptığı Çetinkaya 29 sene sonra parkeye döndüğü maçı kaybetmesine rağmen lige renk katacağını gösterdi.
 
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