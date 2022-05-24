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Soyer haftayı galibiyetle kapadı: 64-54

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Soyer haftayı galibiyetle kapadı: 64-54
Basketbolda Pro Lig’in dokuzuncu haftasında Soyer Hacıganimler ile Çetinkaya karşılaştı. Atatürk Spor Salonu’ndaki karşılaşmadan galibiyetle ayrılan taraf 64-54’lük skorla Soyer oldu.
Mücadelenin ilk periyodunu 19-13 üstün tamamlayan Soyer, soyunma odasına 32-30 önde girdi. Üçüncü periyotta farkı biraz daha açan Soyer 50-40 ile son periyoda girerken aradaki farkın kapanmasına izin vermeyerek maçı 64-54 kazandı.
Çetinkaya’dan Kıyal Tahir Selviler 19 sayı ile maçın en skorer ismi oldu. Soyer’den ChijinduAyomikunOmah ise 18 sayı, 19 ribaunt ile ön plana çıkan oyuncu olarak maçı tamamladı.
Pro Lig’in dokuzuncu haftası 25 Mayıs Çarşamba günü Ertuğrul Apakan Spor Salonu’nda saat 20.00’de oynanacak Girne Amerikan Üniversitesi – Larnaka Gençler Birliği maçı ile tamamlanacak.
 
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