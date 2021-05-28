Son şampiyon YDÜ iyi başladı: 68-58

KKTC Basketbol Federasyonu tarafından organize edilen Büyük Erkekler Basketbol Ligi’nde heyecan pandemi arasının ardından yeniden başladı. Ligin açılış maçında son lig şampiyonu Yakın Doğu Üniversitesi, Girne Amerikan Üniversitesi’ne konuk oldu. Çekişme ve heyecanın yaşandığı mücadeleyi YDÜ 68-58 kazanarak lige iyi bir başlangıç yaptı.



Çekişme ve heyecan vardı

Girne Ertuğrul Apakan Spor Salonu’nda oynanan maçın ilk devresi başa baş bir mücadeleye sahne olurken, YDÜ soyunma odasına 32-30 önde girdi. Lefkoşa ekibi üçüncü çeyrekte farkı arttırdı ve final periyoduna 10 sayı farkla girdi. Bu periyotta rakibinin farkı kapamasına izin vermeyen YDÜ, mücadeleden 68-58’lik skorla galip ayrıldı.



Kaptan Halil öncülük etti

YDÜ’de kaptan Halil Kutruza 17 sayı ile oynarken, Fırat Ceylan da 15 sayı üretti. Ayomikun Omah ise mücadeleyi 14 sayı 12 ribaunt ile tamamlayarak galibiyette pay sahibi isimlerden oldu. Batuhan Tüzmen de eski takımına karşı 5 asist yaptı.

GAÜ’de maçın en skorer oyuncusu Emre Kılıçaslan’ın 24 sayısı, Emir Can Mercan’ın 19 ribaundu ve Hamit Çeliktaşlılar’ın 6 asisti yenilgiyi önlemeye yetmedi.



1.Hafta Programı:

29 Mayıs Cumartesi

17.00 Soyer-DAÜ (Atatürk Spor Salonu)



30 Mayıs Pazar:

17.00 Koopspor-Çetinkaya (Atatürk Spor Salonu)

